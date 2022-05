Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkrs RW) Unfall in Haarnadelkurve

Sulz (ots)

Weil ein Lastwagenfahrer zwischen Sulz und Hopfau wegen der Länge seines Fahrzeugs in einer scharfen Kehre die Gegenfahrspur benutzen musste, kam es am Montagnachmittag zum Unfall. Ein 81 Jahre alter VW-Fahrer, dem der Laster an der Haarnadelkurve entgegen kam, hielt deswegen an und setzte sofort zurück. Dabei übersah er aber eine 32-Jährige in ihrem Ford, die sich bereits hinter ihm befand. Er prallte gegen deren Fahrzeug, weshalb ein Blechschaden in Höhe von rund 3000 Euro entstand. Zu einem Personenschaden kam es bei dem Unfall nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell