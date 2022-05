POL-KN: (Dornhan, Lkrs. RW) Mann verletzt sich schwer bei Sägearbeiten

Tuttlingen (ots) - Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft Rottweil haben in Tuttlingen auf die Spur eines mutmaßlichen 40-Jährigen Drogenhändlers geführt. Am vergangenen Freitagabend haben Beamte des Polizeireviers Tuttlingen und der Kriminalpolizei Rottweil eine Wohnung in der Zeughausstraße in ...

mehr