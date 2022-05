Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Whats-App-Betrüger luchst Frau vierstellige Summe ab

Schramberg (ots)

Einem Betrüger ist eine 35-jährige Frau vor wenigen Tagen aufgeflogen. Sie überwies über 5000 Euro auf das Konto des vermeintlichen Bruders. Der Betrüger wandte sich unter dessen Legende per "WhatsApp" an die Schrambergerin und gaukelte ihr Probleme mit seiner Online-Verbindung zur Bank vor. Die Frau zweifelte trotz unbekannter Telefonnummer nicht an der wahren Identität und zahlte in zwei Tranchen den Betrag an die angegebene Bankverbindung. Als der Betrug aufflog, erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Diese warnt vor der mittlerweile verbreiteten Betrugsmasche und rät, auf solche Nachrichten nicht zu reagieren und direkt Kontakt mit dem betreffenden Angehörigen aufzunehmen. Keinesfalls sollte man sich unter Druck setzen lassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell