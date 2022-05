Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, K 6101, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer stürzt bei Überholmanöver (31.05.2022)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Dienstagmittag auf der Kreisstraße 6101 zwischen Bodman und Ludwigshafen verletzt worden. Ein 34 Jahre alter Mann war gegen 12.30 Uhr mit einem Traktor auf der K 6101 von Ludwigshafen in Richtung Bodman unterwegs. Kurz nach der Einmündung auf die K 6102 zog der Traktorfahrer in Richtung Fahrbahnmitte, um nach links auf ein Feld abzubiegen. Zeitgleich setzte ein ebenfalls in Richtung Bodman fahrender 65-Jähriger mit einem Motorrad zum Überholen des Traktors an. Um eine Kollision mit dem abbiegenden Traktor zu vermeiden, wich der Motorradfahrer nach links in den Grünstreifen aus. Bei dem Versuch die Triumph-Maschine zurück auf die Fahrbahn zu bringen, geriet der Biker ins Schlingern und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Zweiradfahrer zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

