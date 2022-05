Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) Unbekannte beschädigen Pflanzen vor einem Eiscafé (31.05.2022)

Spaichingen (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 2.15 Uhr, haben Unbekannte in der Hauptstraße zwei Pflanzen beschädigt. Diese standen vor einem dortigen Eiscafé. Die Täter schlugen mit einer Machete mehrfach gegen eine Palme und hackten einen Olivenbaumstamm durch. Der Betreiber des Eiscafés konnte die beiden Männer noch bei der Tat von einem Fenster aus beobachten und ansprechen. Sie flüchteten daraufhin in Richtung der Straße "Vorgasse". Bereits in der vorangegangenen Nacht sägten Unbekannte eine Palme an und warfen drei Pflanzen der Eisdiele um. Der Polizei liegen folgende Personenbeschreibungen vor: Beide Täter sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt und schlank gewesen sein. Sie waren vollkommen schwarz gekleidet. Als Oberbekleidung trugen die Männer Kapuzenpullover. Einer der Täter hatte ein Basecap auf. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf eine Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, entgegen.

