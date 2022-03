Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei ermittelt nach Wohnungseinbrüchen und sucht Zeugen

Meerbusch, Neuss (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (02.03.) stellten Anwohner des Fichtenwegs in Meerbusch einen Einbruch in ihr Haus fest, als sie heimkehrten. Unbekannte Täter hatten ein Fenster aufgebrochen und sich Zutritt zum Obergeschoss verschafft. Derzeit ist noch nicht abschließend geklärt, was die Einbrecher neben einem Fahrrad, das sich auf dem Grundstück befand stahlen. Auch an der Furtherhofstraße in Neuss waren Einbrecher aktiv. Sie drangen über die Balkontür in eine Wohnung ein und stahlen Bargeld. Die Tat geschah im kurzen Zeitraum zwischen Dienstag (01.03.), 19 und 20 Uhr.

Die Polizei sicherte Spuren an den Tatorten und nahm die Ermittlungen auf. Gesucht werden Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit den geschilderten Taten beobachtet haben. Hinweise bitte an das zentrale Ermittlungskommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Einbrecher haben keine Zeit. Oftmals benötigen sie nur wenige Minuten, um sich gewaltsam Zutritt zu Häusern zu verschaffen und das Mobiliar nach Wertvollem zu durchsuchen. Mit jeder Minute, die vergeht, steigt das Risiko der Täter entdeckt zu werden. Deshalb lohnt sich die Investition in einbruchshemmende Technik, die Dieben die Arbeit schwer macht. Informieren Sie sich auf der Internetseite der Polizei über die Möglichkeiten des Einbruchschutzes und einer kostenlosen Beratung: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine Schieben Sie Einbrechern den sprichwörtlichen "Riegel vor"!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell