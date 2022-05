POL-SN: 64-Jährige in Schwerin beraubt - Zeugenaufruf

Schwerin (ots) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und der Straßenbahn wurde ein 5-jähriges Mädchen verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Montag, 16.05.2022 gegen 10.35 Uhr in der Schweriner Altstadt. Ein 79-jähriger Autofahrer befuhr die Geschwister-Scholl-Straße und wollte in die Goethestraße einbiegen. Es kam zum Zusammenstoß mit der querenden Straßenbahn. In einem Wagon stürzte ein 5-jähriges ...

mehr