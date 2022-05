POL-SN: 5-jähriges Mädchen in Straßenbahn verletzt

Schwerin (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (15.5.) kam es gegen 4.40 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Schwerin. Der 71-jährige deutsche Wohnungsnehmer erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung und musste in ein Klinikum verbracht werden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Räume und Wohnungen verhindern. Alle Hausbewohner konnten nach Abschluss der ...

