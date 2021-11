Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Ahlerstedt

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht ist zwischen 00:10 h und 00:20 h in Ahlerstedt in der der Straße "Bockholt" ein bisher unbekannter Einbrecher nach dem Aufhebeln einer Nebeneingangstür in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingedrungen.

Bei der Durchsuchung der Räume konnte der Täter dann einer geringe Menge Bargeld erbeuten und damit anschließend unerkannt die Flucht antreten.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

