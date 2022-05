Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: 71-jähriger Mann nach Küchenbrand verletzt

Schwerin (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (15.5.) kam es gegen 4.40 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Schwerin. Der 71-jährige deutsche Wohnungsnehmer erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung und musste in ein Klinikum verbracht werden.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Räume und Wohnungen verhindern. Alle Hausbewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Wohnung des Verletzten ist jedoch bis auf Weiteres unbewohnbar; die Sachschadenshöhe wird auf ca. 20.000 Euro beziffert.

Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Schwerin haben die Ermittlungen aufgenommen.

