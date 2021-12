Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Auto überschlug sich: 25-Jähriger fuhr offenbar unter Drogeneinfluss; Gelegenheit macht Diebe... und Schwerpunktkontrollen: Erneut gemeinsame Aktion zur Einhaltung der Corona-Vorschriften

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Auto überschlug sich: 25-Jähriger fuhr offenbar unter Drogeneinfluss - Langen

(fg) Eine beschädigte Straßenlaterne, Fahrzeugteile auf der Straße und eine Ölspur im Bereich des Lutherplatzes führte eine Streifenbesatzung am frühen Donnerstagmorgen zum mutmaßlichen Unfallverursacher. Als die Beamten der Ölspur folgten, erblickten sie gegen 2.45 Uhr in der August-Bebel-Straße einen 5er BMW, der "frische" Unfallspuren aufwies. Die Anhaltesignale ignorierte der Fahrer offensichtlich jedoch, soll aufs Gaspedal gedrückt und versucht haben, sich der Kontrolle zu entziehen. Der BMW-Fahrer fuhr laut der Beamten in den Kreisel am Lutherplatz ein und verließ diesen an der Ausfahrt Gartenstraße. Er soll zudem die Gartenstraße mit überhöhter Geschwindigkeit befahren haben und letztlich an der Ecke zur Schnaingartenstraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Der Wagen stieß dort gegen diverse Verkehrsschilder, eine Straßenlaterne und einen Baum. Der BMW überschlug sich hierbei und kam letzten Endes auf allen vier Reifen zum Stehen. Der 25 Jahre alte Fahrer konnte den BMW mit leichten Verletzungen selbst verlassen; er kam zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge steuerte der 25-Jährige den Wagen unter Drogeneinfluss. Ein durchgeführter Drogenvortest zeigte ein positives Testergebnis an. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 18.000 Euro. Auf den Mann kommen nun Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie Verkehrsunfallflucht zu.

2. Gelegenheit macht Diebe... - Langen

(aa) An die Worte "Gelegenheit macht Diebe" und "die Kriminalpolizei rät..." dachten wahrscheinlich Langener Polizeibeamte, nachdem sie bislang sieben Anzeigen wegen Diebstahls aus Kraftfahrzeug aufgenommen hatten. In der Nacht zum Mittwoch waren Diebe quer durch die Stadt unterwegs und checkten, welche geparkten Autos nicht verschlossen waren. Diese wurde entsprechend durchwühlt und durchsucht, wobei ein Anwohner der Lorscher Straße gegen 4.45 Uhr zwei Männer gesehen hatte, diese jedoch nicht näher beschreiben konnte. Diese hatten aus einem weißen Mercedes Geld gestohlen. Des Weiteren wurde ein schwarzer Audi in der Friedhofstraße, ein silberner Mercedes in der Mühlstraße, ein brauner Hyundai in der Dieburger Straße, ein roter Mazda "Im Singes", ein grauer Nissan im Hegweg sowie ein weiteres Fahrzeug in der Feldstraße ohne Mühe geöffnet. Teilweise parkten die Autos im Hof oder auch in einer offenen Garage. Nach ersten Erkenntnissen wurde Geld und ein Kinderrucksack gestohlen. Nichts desto trotz rät die Kripo - sofern man keine fremden Menschen in seinem Auto wühlen lassen will - das, was eigentlich jeder weiß... In den aktuellen Fällen bittet die Kriminalpolizei um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Main-Kinzig-Kreis

1. Schwerpunktkontrollen: Erneut gemeinsame Aktion zur Einhaltung der Corona-Vorschriften - Hanau

(lei) Infektionsketten brechen und die lebenswichtige Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems gewährleisten: Das ist das übergeordnete Ziel der derzeitigen Corona-Kontrollen, die seit dem 19. Dezember 2021 verstärkt in Hessen wahrgenommen werden können. Gemeinsam mit den Sicherheitspartnern aus Kommunen und Verkehrsverbünden finden gezielte Kontrolltätigkeiten im Öffentlichen Personennahverkehr, im Einzelhandel oder bei größeren Veranstaltungen statt. Jüngst erfolgten Schwerpunktkontrollen, die auch in Hanau durchgeführt wurden. Hierzu waren am Mittwoch erneut Mitarbeiter des Hanauer Ordnungsamtes, des örtlichen Verkehrsbetrieb Hanauer Straßenbahn sowie Polizeibeamte gemeinsam in der Stadt unterwegs. Bei den Kontrollen von 10 bis 14.30 Uhr wurden zunächst Busfahrgäste am Freiheitsplatz auf die 3-G-Regel hin überprüft. Von über 600 Personen hatten 20 keinen entsprechenden Nachweis; auf sie kommen nun Ordnungsgelder zu. Die Maßnahmen wurden durch die Bürgerinnen und Bürger durchweg positiv aufgenommen. Im zweiten Abschnitt wurden fünf Lokalitäten (Dienstleister, Gaststätten, Spielhallen) ebenfalls hinsichtlich der jeweils geltenden Corona-Regeln kontrolliert. Bei den hier angetroffenen 36 Personen schlugen letztlich nochmals drei Ordnungswidrigkeiten und mit einem gefälschten Impfausweis auch eine Straftat zu Buche. Dass die stetigen Kontrollen Wirkung zeigen, verdeutlicht auch die sinkende Verstoß-Quote: Waren es bei der Aktion am Freitag, 3.12. (wir berichteten) noch fünf Prozent, so lag der Wert nun bei rund 3 Prozent. Die engagierte und enge Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Stellen ist immens wichtig und soll auch bei künftigen Kontrollen dieser Art beibehalten werden, so das Resümee der Kontrollkräfte.

2. Junge ist wieder da - Bruchköbel

(aa) Der seit Mittwoch vermisste 12-Jährige aus Bruchköbel (wir berichteten) ist wieder da. Er war in Frankfurt am Bahnhof Rödelheim und hat sich am Donnerstagmittag zuhause gemeldet. Er wurde von der Mutter abgeholt.

Offenbach, 16.12.2021

