POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 24. August 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Seinstedt: Verkehrsunfall, Fahrer alkoholisiert

Mittwoch, 24.08.2022, gegen 00:50 Uhr

Am frühen Mittwoch, gegen 00:50 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 82 im Bereich Seinstedt ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Autofahrer. Demnach kam der 26-jährige Fahrer eines Autos nach Durchfahren einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Im weiteren Verlauf kam dann der PKW quer zur Fahrbahn zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung beim Fahrer fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,38 Promille. Zudem ergaben weitere Ermittlungen, dass der 26-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf zirka 8000 Euro geschätzt, das Auto musste abgeschleppt werden.

Schladen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Dienstag, 23.08.2022, gegen 15:00 Uhr

Ein 54-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Schladen, Lindendamm, schwer verletzt worden. Vermutlich aus Unachtsamkeit hatte ein 23-jähriger Autofahrer den entgegenkommenden Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen. Durch die Kollision stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich schwer. Er musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

