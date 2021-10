Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zeugenaufruf nach Beleidigung mit rassistischem Hintergrund

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, den 09. Oktober 2021 gegen 18:34 Uhr fand im Regionalexpress 12242 vom Hauptbahnhof Kaiserslautern zum Hauptbahnhof Neustadt an der Weinstraße eine Beleidigung mit rassistischem Hintergrund statt. Nach Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof Neustadt an der Weinstraße konnte durch die Bundespolizei ein 58-jähriger Deutscher als Tatverdächtiger sowie eine Zeugin festgestellt werden. Die Geschädigte konnte vor Ort nicht ermittelt werden. Der Tatverdächtiger soll während der Zugfahrt noch weitere Fahrgäste belästigt haben. Hierbei setzte er sich unter anderem zu einer Frau in einem 4er Sitzabteil und beleidigte diese aufgrund Ihrer augenscheinlichen Herkunft.

Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern bittet Zeugen, die den Sachverhalt im Regionalexpress beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können, sich unter der 0631-34073-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden. Darüber hinaus bitten wir die geschädigte Frau sich unter den genannten Kontaktdaten bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell