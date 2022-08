Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Betrunkene Pkw-Lenker; Verkehrsunfälle; Brand

Reutlingen (ots)

Zwiefalten (RT): Betrunkener Pkw-Lenker

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte am Donnerstagnachmittag ein Pkw-Lenker in Zwiefalten. Der 52-jährige VW-Lenker fiel mehreren Zeugen gegen 16.40 Uhr in der Hauptstraße auf, die daraufhin die Polizei verständigten. Der erheblich betrunkene Fahrer konnte wenig später an der Halteranschrift in Riedlingen angetroffen werden. Ein Test ergab bei dem Mann einen vorläufigen Wert von über 2,8 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Seinen Führerschein konnten die Beamten nicht einbehalten, da ihm dieser erst vor kurzem entzogen wurde. (ms)

Walddorfhäslach (RT): Am Steuer eingeschlafen

Ein sogenannter Sekundenschlaf hat am Donnerstagnachmittag ersten Erkenntnissen nach zu einem Verkehrsunfall auf der B 27 geführt. Ein 27-Jähriger war gegen 14.45 Uhr mit einem Opel Vectra auf der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Walddorfhäslach schlief er eigenen Angaben nach kurz ein, kam mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte die Leitplanke. Anschließend gelangte er auf die Fahrbahn zurück und blieb in der Ausfahrt stehen. An dem Pkw war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 2.500 Euro entstanden. Er musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Leitplanke beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 2.000 Euro. (ms)

Riederich (RT): Unfall mit leichtverletzter Person

Leichte Verletzungen hat eine Frau bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Riederich erlitten. Die 32-Jährige war gegen 16.30 Uhr mit einem VW Sharan über einen abgesenkten Bordstein auf die Stuttgarter Straße eingefahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden Audi eines 44 Jahre alten Mannes. Die Unfallverursacherin wurde vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 14.000 Euro. (ms)

Kirchheim (ES): Radfahrer bei Unfall verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Kirchheim verletzt worden. Eine 59-Jährige befuhr gegen 18.45 mit einem Mini Cooper die Ziegelstraße. An der Einmündung mit der Hahnweidstraße übersah sie einen bergabwärts auf dem Fahrradstreifen fahrenden, 61 Jahre alten Radfahrer. Dieser streifte den Pkw und stürzte im Anschluss von seinem E-Bike. Mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes musste er vom Rettungsdienst zur ärztlichen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 2.800 Euro geschätzt. (ms)

Neuhausen/Filder (ES): Vor Verkehrskontrolle geflüchtet und Widerstand geleistet

Einer ganzen Reihe von Strafanzeigen sieht ein 39-Jähriger entgegen, der am Donnerstagabend in Filderstadt-Sielmingen versucht hatte, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Der Mann war kurz vor 23 Uhr mit seinem Smart in der Seestraße aufgefallen, als er beim Erblicken eines Streifenwagens sofort beschleunigte, in die Wolfäckerstraße einbog und mit hoher Geschwindigkeit verkehrswidrig über einen Feldweg in Richtung Bernhausen davonfuhr. An einer roten Ampel an der Kreuzung Aicher Straße / Karlstraße in Bernhausen trafen die Polizeibeamten erneut auf den Smart und wollten ihn kontrollieren. Ohne auf die Anhaltezeichen und die Lautsprecherdurchsagen zu achten, beschleunigte der 39-Jährige seinen Smart und flüchtete unter Missachtung jeglicher Verkehrsregeln mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Neuhausen. Am Schlossplatz sprang er aus seinem noch rollenden Fahrzeug und flüchtete zu Fuß. Dabei sprang er eine mehrere Meter hohe Mauer hinab und verletzte sich leicht. Sein Smart rollte noch ein kleines Stück weiter, prallte an eine Mauer und kam dort zum Stehen. Die Mauer blieb augenscheinlich unbeschädigt. Der Sachschaden an dem Smart blieb mit geschätzten 500 Euro überschaubar. Im Verlauf der weiteren Fahndungsmaßnahmen konnte der Fahrer unmittelbar darauf angetroffen und vorläufig festgenommen werden, wogegen er sich heftig zur Wehr setzte. Er wurde anschließend zur Versorgung seiner Verletzungen, die er sich bei seiner Flucht zugezogen hatte, ins Krankenhaus gebracht. Nachdem bei ihm Hinweise auf den Einfluss illegaler Betäubungsmittel festgestellt werden konnten, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Wie sich weiter herausstellte, war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Sein Smart wurde nachfolgend abgeschleppt. (cw)

Neckartailfingen (ES): Wer hatte Grün? (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Nürtingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am späten Donnerstagabend in der Tübinger Straße (B 297) ereignet hat. Eine 58-jährige Toyota-Fahrerin befuhr gegen 22 Uhr die B297 von Neckartenzlingen in Richtung Nürtingen. In Höhe der ampelgeregelten Kreuzung an der Auffahrt zur Bundesstraße 312 kam ihr ein 26-jähriger Ford-Fahrer entgegen, der aus seiner Sicht nach links auf die B312 in Richtung Stuttgart einbiegen wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, wodurch beide Fahrzeuge so stark beschädigt wurden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Sowohl die Toyota-Fahrerin, als auch der Ford-Fahrer gaben an, Grün gehabt zu haben. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Nürtingen unter Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden. (ml)

Bodelshausen (TÜ): Flächenbrand

Zu einem Flächenbrand mussten am Donnerstagnachmittag die Rettungskräfte an den Ortsrand von Bodelshausen ausrücken. Ein Mann hatte kurz vor 14 Uhr ein Lagerfeuer auf dem Boden seines Gartengrundstücks in der Zollernstraße gemacht. Aufgrund eines Windstoßes fing das trockene Gras um die Feuerstelle herum ebenfalls an zu brennen. Durch den Wind und aufgrund der Trockenheit breiteten sich die Flammen rasch und unkontrolliert auf zwei angrenzende Flurstücke, darunter das umzäunte Gelände eines Wasserrückhaltebeckens, aus. Eigene Löschversuche des Mannes mit Wassereimern reichten nicht aus. Erst der Feuerwehr, die mit 26 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen ausgerückt war, gelang es, den Brand innerhalb einer halben Stunde zu löschen. Von dem Brand war eine Fläche von etwa 400 qm betroffen. Auf dem umzäunten Gelände war ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden. Gegen den Verursacher wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. (ms)

Rottenburg (TÜ): Betrunken und in Schlangenlinien unterwegs (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt die Verkehrspolizei Tübingen gegen eine 42-Jährige, die am Donnerstagnachmittag ihren Führerschein abgeben musste. Kurz nach 17 Uhr wurde die Polizei von Verkehrsteilnehmern alarmiert, denen ein grauer Seat Leon auf der Ofterdinger Straße in Dettingen aufgefallen war. Der Wagen soll in Schlangenlinien in Richtung Ofterdingen/B27 unterwegs gewesen und dabei wohl immer wieder auf die linke Fahrspur gekommen sein, sodass der Gegenverkehr möglicherweise gefährdet worden sein könnte. Zudem war der Seat auf der Strecke offenbar über eine rote Ampelkreuzung gefahren, sodass mehrere Fahrzeuglenker bremsen mussten, um eine Kollision zu vermeiden. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeibeamte stellten den Pkw gegen 17.20 Uhr schließlich in Nehren fest. Eine Überprüfung der 42 Jahre alten Fahrerin ergab einen vorläufigen Alkoholwert von rund vier Promille. Neben einer Blutprobe musste sie deshalb auch ihren Führerschein abgeben. Zeugen und insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Seat behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (rn)

Balingen (ZAK): Auf Pkw aufgefahren

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der Wilhelm-Kraut-Straße nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Eine 70-Jährige war mit ihrem Mini Cooper gegen 14.30 Uhr auf der Straße aus Richtung Albstadt kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Im Bereich der Einmündung zur Straße Auf Stetten erkannte sie zu spät, dass der vorausfahrende, 83 Jahre alte Lenker eines Opel Vectra aufgrund der von Grün auf Gelb schaltenden Ampel angehalten hatte und fuhr auf dessen Wagen auf. Beide Fahrzeuglenker wurden anschließend vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. (rn)

Bisingen (ZAK): Zeugen zu Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gesucht

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen auf der K7154 in Steinhofen ereignet hat und später bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde, sucht die Verkehrspolizei Balingen. Eine 39-Jährige befuhr am Dienstagmorgen, gegen 7.50 Uhr, mit ihrem Fahrrad einen Kreisverkehr im Bereich einer Reitanlage. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ihr Zweirad kurz nach dem Verlassen des Kreisverkehrs in Richtung Balingen-Engstlatt von einem dahinterfahrenden Pkw touchiert, sodass die Frau zu Boden stürzte. Der unbekannte Pkw-Lenker brachte die 39-Jährige anschließend nach Hause. Die notwendigen Personalien wurden nicht ausgetauscht. Als sich die Radfahrerin in der Folge ärztlich untersuchen ließ, wurden schwere Verletzungen festgestellt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Elektro-Pkw, der von einem etwa Mitte 40 Jahre alten Mann gelenkt wurde. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07433/264-0, zu melden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell