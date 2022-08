Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Hohenstein (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 33-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag auf der L249 bei Eglingen erlitten. Ein 22-Jähriger war kurz nach zehn Uhr mit seinem Mercedes aus Richtung des Silbertalwegs kommend an die Kreuzung mit der Landesstraße herangefahren. Als er diese geradeaus überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Volvo der vorfahrtsberechtigt von rechts kommenden 33-Jährigen. Diese wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. (rn)

Owen (ES): Motorradfahrerin verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Motorradfahrerin ist es am Mittwochabend auf der Beurener Straße (L 1210) gekommen. Gegen 18 Uhr befuhr eine 34-jährige Honda CBR-Fahrerin die Beurener Straße in Richtung Owen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie während eines Bremsmanövers die Kontrolle über ihr Kraftrad, kam zu Fall und rutschte samt ihrem Motorrad auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden VW Polo, dessen 30 Jahre alter Fahrer noch vergeblich versucht hatte, durch eine Notbremsung einen Unfall zu verhindern. Die Motorradfahrerin erlitt so schwere Verletzungen, dass sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Der Polo-Fahrer und seine 33 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Eine sofortige medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Sowohl das Motorrad, als auch der VW Polo mussten abgeschleppt werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen war die Feuerwehr mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz, weshalb die Beurener Straße für etwa zwei Stunden gesperrt werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro. (ml)

Tübingen (TÜ): Bei Auffahrunfall verletzt

In der Kelternstraße hat sich am Donnerstagvormittag ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw ereignet. Gegen 9.45 Uhr war eine 36 Jahre alte Frau mit einem VW in Richtung Innenstadt unterwegs und fuhr wohl infolge Unachtsamkeit auf den Citroen einer 51-Jährigen auf. Der Citroen wurde dadurch noch auf einen Porsche aufgeschoben, der von einem Mann im Alter von 65 Jahren gelenkt wurde. Zur Versorgung der 51-Jährigen, die nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt worden war, wurde ein Rettungswagen angefordert. Insgesamt schätzt die Polizei den Blechschaden auf mehrere tausend Euro. Der Citroen musste abgeschleppt werden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell