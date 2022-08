Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Randalierer leistet Widerstand

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Aufgefahren und aufgeschoben

Eine Leichtverletzte, drei abgeschleppte Fahrzeuge und ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 35.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen auf der B 313. Kurz vor 8.30 Uhr war ein 61 Jahre alter Ford Mondeo-Lenker mit Anhänger auf der Bundesstraße von Nürtingen herkommend in Richtung Metzingen unterwegs. Dabei übersah er nach dem Industriegebiet Großer Forst den verkehrsbedingt wartenden Audi einer 34-Jährigen und fuhr nahezu ungebremst auf diesen auf. Der Audi wurde in der Folge noch auf einen Ford aufgeschoben, der von einem Mann im Alter von 61 Jahren gelenkt wurde. Einem nachfolgenden 55-Jährigen reichte es ebenso nicht mehr, seinen Audi rechtzeitig zum Stillstand zu bringen, weshalb er nur Sekunden später in den Mondeo krachte. Beim Unfall zog sich die 34-Jährige nach aktuellem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Sie wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Mondeo und die beiden Audi mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war nur eine Fahrspur der B 313 befahrbar, weshalb es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen kam. (mr)

Tübingen (TÜ): Jugendlicher von Pkw erfasst

Ein leicht verletzter Fahrradfahrer und geringer Blechschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwochvormittag in der Hahnweidstraße, Ecke Schöllkopfstraße ereignet hat. Gegen 9.15 Uhr fuhr ein 74-jähriger BMW-Fahrer vom Parkplatz eines Ärztehauses und übersah hierbei einen von rechts herannahenden 16-jährigen Radfahrer. Dieser kam aufgrund des Zusammenstoßes mit dem Pkw zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Nach der Versorgung der Verletzungen durch den hinzugezogenen Rettungsdienst konnte der Jugendliche seinen Weg fortsetzen. Durch den Unfall entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. (ml)

Hechingen (ZAK): Randaliert und Widerstand geleistet

Unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Hechingen seit Mittwochmorgen gegen einen 26 Jahre alten Mann. Gegen 7.30 Uhr hatten mehrere Personen über Notruf eine randalierende Person im Albert-Schweitzer-Weg gemeldet, die umherschreien und Gegenstände aus dem Fenster eines Gebäudes werfen würde. Beim Eintreffen der Beamten warf der ganz offensichtlich psychisch auffällige Mann erneut diverses Geschirr aus einem Wohnungsfenster und bedrohte die Einsatzkräfte. Der 26-Jährige konnte in der Folge in der Wohnung unter dem Einsatz von Pfefferspray überwältigt und geschlossen werden, wogegen er Widerstand leistete. Bei der Maßnahme erlitt der Mann augenscheinlich leichte Verletzungen, die anschließend vom Rettungsdienst versorgt wurden. Er wurde daraufhin in eine Fachklinik gebracht und dort aufgenommen. (mr)

