Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rollerdiebstahl; Einbruch in Firma; Verkehrsunfälle; Vermisste Frau aufgefunden; Fahrzeugbrand; Betrunken zur Polizei geradelt

Reutlingen (ots)

Mit gestohlenem Roller vor Polizei geflüchtet (Zeugenaufruf)

Gegen zwei Unbekannte, die am Dienstagnachmittag auf einem gestohlenen Roller vor einer Polizeikontrolle geflüchtet sind, ermittelt der Polizeiposten Reutlingen-Nord. Einer Streifenwagenbesatzung war der orangefarbene Roller gegen 16.30 Uhr an der Ecke Hepp-/ Schanzstraße aufgefallen. Sowohl der Fahrer als auch dessen Sozius hatten keinen Helm getragen. Zudem war am Roller kein Kennzeichen angebracht, weshalb sie kontrolliert werden sollten. Ohne die Anhaltezeichen zu beachten, beschleunigte der Rollerfahrer den Gilera Runner und flüchtete. Dabei fuhr er mehrmals über rote Ampeln. Im Bereich der Dieselstraße entkam der Roller zunächst über einen dortigen Fußweg, die Einsatzkräfte entdeckten diesen aber wenig später in der Daimlerstraße wieder. Beim Versuch, über die Villastraße zu dem Roller aufzuschließen, stießen die Beamten in der Straße Im Brühl auf das zwischenzeitlich abgelegte Zweirad. Eine weitere Fahndung nach dem offensichtlich zu Fuß geflüchteten Fahrer und dessen Sozius verlief ergebnislos. Bei der anschließenden Überprüfung des Rollers konnte das Kennzeichen im Helmfach aufgefunden werden. Wie sich herausstellte, war das mittels Lenkradschloss gesicherte Fahrzeug zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 5.30 Uhr, in der Max-Eyth-Straße entwendet worden. Zeugen, die von Montag auf Dienstag verdächtigte Wahrnehmungen im Bereich der Max-Eyth-Straße gemacht haben oder Hinweise zu dem augenscheinlichen jugendlichen Rollerfahrer, der schwarz gekleidet war und eine Sturmhaube getragen hatte oder dessen offenbar gleichaltrigen, ebenfalls schwarz gekleideten Sozius mit kurzen, blonden Haaren geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/96110. (rn)

Münsingen (RT): In Firma eingebrochen

In ein Firmengebäude in der Graf-Zeppelin-Straße ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Freitag, zwölf Uhr, und Dienstag, 10.30 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter über eine aufgehebelte Stahltür ins Innere des Gebäudes. Da augenscheinlich nichts durchwühlt und entwendet wurde, besteht die Möglichkeit, dass der Einbrecher bei der Tat gestört wurde. Der Schaden an der Tür beträgt etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Esslingen (ES): Kind bei Unfall verletzt

Ein vierjähriges Kind ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in der Esslinger Innenstadt schwer verletzt worden. Der Junge befand sich kurz vor 18.30 Uhr in einem Innenhof in der Ulmer Straße. Von dort aus rannte er über den Gehweg und ohne auf den Verkehr zu achten auf die Fahrbahn. Eine 32 Jahre alte Opel-Lenkerin leitete beim Erkennen des Kindes eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Junge prallte gegen die vordere, rechte Seite des Pkw und stürzte anschließend zu Boden. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. (ms)

Aichwald und Plochingen (ES): Unfälle durch stark betrunkene Autofahrer

Zwei stark betrunkene Autofahrer haben am Dienstagabend Verkehrsunfälle verursacht und mussten neben einer Blutentnahme ihren Führerschein abgeben. Ein 41-Jähriger war gegen 19.15 Uhr mit einem Audi auf der L 1201 von Aichschieß herkommend in Richtung Aichwald unterwegs. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrsschild sowie einen Leitpfosten. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, war der Verursacher davongefahren. Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte das Fahrzeug kurz darauf aufgefunden und der betrunkene Mann an der Halteranschrift angetroffen werden. Ein Test ergab ein vorläufiges Ergebnis von knapp zwei Promille. Der Schaden beläuft sich auf zirka 3.500 Euro. Gegen 20.45 Uhr war ein 78-jähriger Audi-Lenker auf der Plochinger Urbanstraße unterwegs. In einer Linkskurve kam der Senior mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr einige Meter über den dortigen Parkplatz und prallte gegen einen dort stehenden Volvo. In diesem befanden sich mehrere Personen, die ersten Erkenntnissen nach glücklicherweise unverletzt blieben. Der Unfallverursacher hatte im Anschluss Schwierigkeiten, sich nach dem Aussteigen aus seinem Fahrzeug auf den Beinen zu halten. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen vorläufigen Wert von über 1,7 Promille. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt etwa 3.000 Euro. (ms)

Kirchheim (ES): Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der B 297 schwer verletzt worden. Der 30-Jährige befuhr kurz vor 18 Uhr mit einer Triumph die Schlierbacher Straße von Kirchheim herkommend. Hierbei überholte er trotz zum Teil bestehendem Überholverbots mehrere Fahrzeuge. Als er eine 48 Jahre alte Ford-Lenkerin ebenfalls überholen wollte, bog die Frau mit ihrem Fiesta nach links auf den Weg zu einem landwirtschaftlichen Anwesen ab. Sie hatte den von hinten herannahenden Biker übersehen. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzte der Motorradfahrer über den Pkw zu Boden. Er musste nach einer ärztlichen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Möglicherweise wurde ein weiteres Auto durch umherfliegende Fahrzeugteile ebenfalls beschädigt. (ms)

Wernau (ES): Ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Mehreren Anzeigen sieht ein 18-Jähriger entgegen, der einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Kirchheim am Dienstagnachmittag aufgefallen ist. Der Heranwachsende war gegen 16.10 Uhr mit einem Kleinkraftrad ohne Versicherungskennzeichen auf der Köngener Straße unterwegs und wechselte an der Rot zeigenden Ampel vor der Kreuzung mit der Kirchheimer Straße auf den Gehweg. Er konnte von den Beamten schließlich auf dem Neckartalradweg angetroffen werden, worauf er zu Fuß zu flüchten versuchte. Er konnte jedoch eingeholt, zu Boden gebracht und geschlossen werden. In der Folge stellte sich noch heraus, dass der 18-Jährige einem vorläufigen Test zufolge unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und das Kleinkraftrad wesentlich schneller als erlaubt sein dürfte. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der junge Mann entlassen. Sein Gefährt wurde abgeschleppt. (mr)

Neuffen (ES): Radfahrer schwer gestürzt

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer am Dienstagnachmittag bei einem Sturz in der Breitensteinstraße erlitten. Der 55-Jährige befuhr gegen 14.45 Uhr die abschüssige Strecke, als er alleinbeteiligt zu Fall kam. Er musste nach einer medizinischen Erstversorgung am Unfallort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Vermisste Frau aufgefunden

Ein Großaufgebot an weit über 100 Rettungs- und Einsatzkräften hat am Dienstag nach einer 43-Jährigen aus Leinfelden-Echterdingen gesucht. Die Frau war gegen elf Uhr von Angehörigen als vermisst gemeldet worden, worauf von einer hilflosen Lage der 43-Jährigen ausgegangen werden musste. Sie konnte im Zuge der umfangreichen Suchmaßnahmen, an denen unter anderem auch ein Polizeihubschrauber und dutzende Suchhunde des Rettungsdienstes beteiligt waren, von einem solchen gegen 21.45 Uhr zwischen Leinfelden und Stetten aufgefunden werden. Die nicht ansprechbare Frau wurde im Anschluss in eine Klinik gebracht. (mr)

Tübingen (TÜ): Auffahrunfall mit Kettenreaktion

Ein Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen hat sich am Dienstagnachmittag auf der B 27 auf Höhe Derendingen ereignet. Kurz vor 16 Uhr bemerkte ein in Richtung Balingen fahrender 59-Jähriger den vor sich stauenden Verkehr zu spät und krachte mit seinem Ford Transit ins Heck eines VW Golf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen BMW aufgeschoben, der wiederum gegen einen Honda prallte. Der Unfallverursacher zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu und wollte sich selbstständig in medizinische Behandlung begeben. Insgesamt dürfte sich der Blechschaden auf circa 28.000 Euro belaufen. Bis auf den Honda musste alle Fahrzeuge zudem abgeschleppt werden. (mr)

Tübingen (TÜ): Radfahrerin verletzt

In der Nacht auf Mittwoch hat sich eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 0.45 Uhr war die 20-Jährige mit ihrem Mountainbike auf der abschüssigen Haußerstraße unterwegs. Nach einer Linkskurve kollidierte sie mit einem dort geparkten VW Passat. Hierbei zog sie sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu und musste vorsorglich in eine Klinik gebracht werden. Da ein Alkoholtest bei der 20-Jährigen einen vorläufigen Wert von über einem Promille ergeben hatte, musste sie noch eine Blutprobe abgeben. Durch den Aufprall war ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro entstanden. (ml)

Kusterdingen (TÜ): Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Schwerste Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der B 28 erlitten. Ein 53-Jähriger befuhr kurz vor 20 Uhr mit einem Sprinter die Bundesstraße in Richtung Tübingen. Auf Höhe der Anschlussstelle Kusterdingen wechselte er vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um einem Pkw-Lenker die Einfahrt zu ermöglichen. Hierbei übersah er den von hinten mit sehr hoher Geschwindigkeit auf der linken Fahrspur aufschließenden 54-jährigen Motorradfahrer. Der Biker leitete eine Vollbremsung ein und kippte zur Seite. Im Anschluss überschlug sich seine Yamaha mehrmals und schlitterte nach etwa 180 Metern unter die rechte Leitplanke. Der 54-Jährige, der keine entsprechende Motorradschutzkleidung getragen hatte, rutschte ebenfalls eine längere Strecke über die Bundesstraße. Hierbei stieß er gegen die Mittelleitplanke und blieb auf der Fahrbahn liegen. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Mann mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden an dem Motorrad wird auf 4.000 Euro und an den Leitplanken auf 1.000 Euro geschätzt. Die Maschine musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung des Schwerverletzten und der Straßenreinigung war die B 28 bis 22.45 Uhr in Richtung Tübingen gesperrt. (ms)

Tübingen (TÜ): Motor in Brand geraten

Zu einem Fahrzeugbrand ist es am Dienstagvormittag in der Tübinger Südstadt gekommen. Kurz vor zehn Uhr war ein Mann mit einem Alfa Romeo in der Galgenbergstraße aus der Garage gefahren. Als Rauch aus dem Motorraum aufstieg, hielt er an und verständigte die Feuerwehr. Als diese kurz darauf die Motorhaube öffnete, schlug den Einsatzkräften eine Stichflamme entgegen, die rasch gelöscht werden konnte. Das Fahrzeug musste im Anschluss abgeschleppt werden. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Feuerwehr war mit acht Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. (ms)

Meßstetten (ZAK): Motorradfahrer verunglückt

Ein verunglückter Motorradfahrer musste am Dienstagabend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 31-Jährige war kurz vor 22 Uhr mit einer Ducati Monster auf der L 433 von Unterdigisheim herkommend in Richtung Nusplingen unterwegs. Auf Höhe der Kläranlage kam der Kradlenker in einer leichten Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Im angrenzenden Grünstreifen stürzte der Biker mit seiner Maschine und blieb nach etwa 150 Metern in einem Gebüsch liegen. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde der Schwerverletzte mit dem Hubschrauber in die Klinik gebracht. Die Feuerwehr kam zur Unterstützung an die Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme und der Versorgung des Verunglückten musste die Landstraße bis kurz vor 23.30 Uhr voll gesperrt. An dem Motorrad war ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden. Es musste abgeschleppt werden. (ms)

Albstadt (ZAK): Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Mit einer schweren Verletzung musste ein gestürzter Radfahrer am Dienstagabend in eine Klinik gebracht werden. Der 81-Jährige war gegen 19.30 Uhr mit seinem Fahrrad in der Ostheimstraße in Ebingen unterwegs. Seinen Angaben nach wollte der Senior wenden und fiel hierbei zu Boden. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. (ms)

Balingen (ZAK): Mit dem Fahrrad betrunken zur Polizei gefahren

Ein erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stehender Mann ist am Dienstagabend mit einem Fahrrad zum Balinger Polizeirevier gefahren. Der 56-Jährige hatte einen Vernehmungstermin und kam gegen 20.10 Uhr angeradelt. Die Beamten stellten sehr schnell eine erhebliche Alkoholfahne bei dem Mann fest. Ein Test ergab im Anschluss einen vorläufigen Wert von über 1,6 Promille. Statt der vorgesehenen Vernehmung musste sich der 56-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Einen Führerschein konnten die Polizisten nicht einbehalten, da der Mann nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell