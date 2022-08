POL-RT: Nach schweren Gewalttaten in Haft (Reutlingen)

Reutlingen (ots) - Unfall mit zwei Verletzten Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Betzingen leicht verletzt worden. Gegen 16.15 Uhr war eine 36-Jährige mit einem VW Golf auf der Wilhelm-Kuhn-Straße unterwegs und hielt im Einmündungsbereich zur Heppstraße an. Beim Rechtsabbiegen in ...

mehr