Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 10 bei Esslingen

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Fußgänger auf B 10 tödlich verletzt

Ein 35 Jahre alter Fußgänger ist in der Nacht zum Dienstag bei einem Verkehrsunfall auf der B 10 tödlich verletzt worden. Eine 29-Jährige befuhr gegen 2.45 Uhr mit ihrem VW Golf den Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle der Bundesstraße bei Esslingen-Weil in Richtung Stuttgart. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge wollte der 35-Jährige vor dem Fahrzeug offenbar die Fahrbahn überqueren und wurde dabei von diesem erfasst. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der Mann nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht, wo er später verstarb. Die nach ersten Erkenntnissen unverletzt gebliebene 29-Jährige wurde durch den Notfallnachsorgedienst betreut. Ihr Wagen musste mit einem Sachschaden von etwa 12.000 Euro abgeschleppt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger in die Ermittlungen einbezogen. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen musste die Richtungsfahrbahn bis zirka 5.45 Uhr voll gesperrt werden. Auch die Feuerwehr war zur Ausleuchtung der Unfallstelle angerückt. (rn)

