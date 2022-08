Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zahlreiche Verkehrsunfälle; Kind abgestürzt; Brände; Einbrüche; Gefährlich überholt

Reutlingen (ots)

Verletzte nach Auffahrunfall

Neun Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Wannweiler Straße verletzt worden. Eine 18-Jährige war gegen 16.10 Uhr mit einem Toyota auf der Straße in Richtung Wannweil unterwegs und wollte im Bereich des Ortsausgangs nach links auf ein Firmengelände abbiegen. Hierzu musste sie aufgrund von Gegenverkehr zunächst anhalten. Die hinterherfahrende, 24 Jahre alte Lenkerin eines Peugeot bremste ihren Wagen daraufhin ab. Dies erkannte ein wiederum dahinterfahrender 28-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Smart auf das Heck des Peugeot auf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Toyota aufgeschoben. Sowohl der Smartfahrer und seine 30 und ein Jahr alten Mitfahrerinnen als auch die Peugeot-Fahrerin und ihre 48 und ein Jahr alten Insassinnen sowie die Toyota-Lenkerin und ihr gleichaltriger Mitfahrer wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ein weiterer, 20 Jahre alter und leicht verletzter Mitfahrer im Toyota wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Smart und der Peugeot mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Auch die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Die Wannweiler Straße musste im betroffenen Bereich im Zuge der Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis etwa 17.45 Uhr voll gesperrt werden. (rn)

Hayingen (RT): Motorradfahrer schwer gestürzt

Schwere Verletzungen hat ein 64-Jähriger beim Sturz von seinem Motorrad am Sonntagnachmittag auf der K 6751 erlitten. Der Mann war gegen 14 Uhr mit seiner BMW auf der Kreisstraße von Erbstetten in Richtung Anhausen unterwegs. In einer Linkskurve geriet er mit seiner Maschine auf dem auf der Fahrbahn befindlichen Rollsplit ins Rutschen und stürzte. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Biker anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an der BMW, die abgeschleppt werden musste, beläuft sich auf rund 5.000 Euro. (rn)

Trochtelfingen (RT): Brand eines Mähdreschers

Ein Mähdrescher ist am Sonntagnachmittag in Steinhilben wohl aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Gegen 17.45 Uhr hatte das Arbeitsgerät östlich der Heerstraße im Bereich des Korntanks Feuer gefangen. Die alarmierte Feuerwehr brachte die Flammen rasch unter Kontrolle und löschte sie. Bis auf das Fahrzeug, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro entstanden war, war durch den Brand kein weiterer Schaden entstanden. (rn)

Münsingen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend in Bremelau ereignet hat. Ein 46-Jähriger war gegen 19.45 Uhr mit seinem VW Golf Plus auf der Ehinger Straße in Richtung B 465 unterwegs und wollte an der dortigen Einmündung nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten und von links kommenden, 62 Jahre alten Lenker eines 5er BMW. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel waren auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei zur Unfallstelle gekommen. (rn)

Hayingen (RT): Kind abgestürzt

Beim Spielen ist ein zehn Jahre alter Bub am Sonntagnachmittag von einer Burgmauer auf der Burg Derneck gestürzt. Das Kind hatte mit mehreren anderen Kinder gegen 17.45 Uhr auf der Mauer im Innenhof der Burg gespielt. Dabei verlor er aus Unachtsamkeit den Halt und stürzte aus knapp über zwei Metern Höhe auf den Steinboden. Dabei zog er sich Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu. Ein Rettungshubschrauber flog ihn nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (cw)

Münsingen-Buttenhausen (RT): Nach Unfall geflüchtet

Gleich mehreren Strafanzeigen sieht eine 40-Jährige entgegen, die am frühen Montagmorgen an der Einmündung Zwiefalter Straße / Wasserstetter Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist. Die Frau war gegen 1.40 Uhr mit ihrem VW Lupo auf der Heimtalstraße (K 6769) aus Richtung Münsingen kommend unterwegs. An der Einmündung zur Wasserstetter Straße streifte sie die dortige Verkehrsinsel, wodurch sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor, entgegen dem Kurvenverlauf geradeaus weiterfuhr und gegen ein Scheunentor knallte. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro zu kümmern, flüchtete die Fahrerin von der Unfallstelle. Bei der Unfallaufnahme fanden die Polizeibeamten neben zahlreichen Trümmerteilen auch das Kennzeichen des VW, sodass im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen das stark beschädigte Unfallfahrzeug und die Fahrerin wenig später angetroffen werden konnten. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit ergab bei der 40-Jährigen einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 1,5 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und ihr Führerschein noch an Ort und Stelle beschlagnahmt wurde. Der entstandene Sachschaden an dem Lupo wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (cw)

Zwiefalten (RT): Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es in der Riedlinger Straße zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall gekommen. Gegen 1.30 Uhr befuhr eine 26-jährige Seat-Fahrerin die Riedlinger Straße in Richtung Zwiefalten. Vermutlich aufgrund alkoholischer Beeinflussung geriet sie zunächst mit den linken Rädern ihres Pkw an den linken Bordstein, woraufhin sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und gegen einen geparkten Mitsubishi fuhr. Durch den Aufprall drehte sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Nachdem sich die Fahrerin selbständig aus ihrem Pkw befreit hatte ging sie zunächst von der Unfallstelle weg, konnte allerdings durch eine eingesetzte Streife wenige hundert Meter entfernt angetroffen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von mehr als 1,5 Promille. Aufgrund ihrer vom Unfall stammenden Verletzungen musste die 26-Jährige in eine Klinik eingeliefert werden, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 20.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin sieht nicht nur mehreren Strafanzeigen entgegen. Sie musste auch ihren Führerschein abgeben. (ml)

Walddorfhäslach (RT): Baucontainer und Werkzeugbox aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag, gegen 3.45 Uhr, einen Container auf einer Baustelle in der Stuttgarter Straße aufgebrochen und daraus Maschinen im Wert von über 10.000 Euro entwendet. Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 20.30 Uhr, war zudem die Werkzeugkiste auf der Ladefläche eines in der Dettenhauser Straße abgestellten Baustellenfahrzeugs aufgebrochen worden. Daraus entwendeten die Unbekannten Werkezeug im Wert von rund 5.000 Euro. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen besteht, wird derzeit geprüft. Zum Abtransport der Maschinen dürfte ein Fahrzeug zum Einsatz gekommen sein. Das Polizeirevier Reutlingen bittet daher unter Telefon 07121/942-3333, um Zeugenhinweise. (rn)

Bad Urach (RT): Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes ist ein gestürzter Motorradfahrer am Sonntagnachmittag mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. Eine Gruppe von Bikern war gegen 15.20 Uhr auf der L 245 von Seeburg herkommend in Richtung Hengen unterwegs. Kurz nach dem Ortsende von Seeburg überholte einer der Kradlenker die anderen Motorradfahrer, so dass ein entgegenkommender, 81 Jahre alter Audifahrer abbremsen musste. Ein ihm nachfolgender, 33-jähriger Motorradfahrer musste eine Vollbremsung einleiten und nach rechts ausweichen, um ein Auffahren mit dem Audi zu verhindern. Hierbei stürzte der 33-Jährige zu Boden und verletzte sich. Seine KTM beschädigte noch den Audi und die Leitplanke. Der Schaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Über den Biker, der die anderen Kradlenker überholte, liegt keine konkrete Beschreibung vor. (ms)

Wendlingen (ES): Gefährliche Überholmanöver B 313 und B 10 (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-0 nach Zeugen beziehungsweise weiteren Geschädigten zu gefährlichen Überholmanövern auf der B 313 und der B 10 am Sonntagnachmittag. Ein 20-Jähriger war gegen 14.15 Uhr mit einem VW auf der B 313 von Nürtingen herkommend in Richtung Plochingen auf dem linken Fahrstreifen unterwegs und wollte einen roten Kleinwagen überholen. Zwischen den Anschlussstellen Wendlingen und Köngen-Nord näherte sich ihm ein schwarzer Mercedes mit hoher Geschwindigkeit von hinten und fuhr ihm sehr dicht auf. Anschließend wechselte der Mercedes-Lenker auf den rechten Fahrstreifen und überholte den VW und zog kurz hinter dem roten Wagen wieder auf die linke Fahrspur. Nur durch eine Vollbremsung konnte der 20-Jährige einen Zusammenstoß verhindern. Im weiteren Verlauf soll der Mercedes mit hoher Geschwindigkeit auf die B 10 weitergefahren sein und weitere Fahrzeuge rechts überholt haben. Der Wagen konnte kurze Zeit später von einer Streife des Polizeireviers Esslingen an der Halteranschrift angetroffen werden. Gegen den 48 Jahre alten Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (ms)

Ostfildern (ES): Radfahrer gestürzt

Ein gestürzter Radfahrer musste am Sonntagmittag mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Etwa gegen 12.45 Uhr war der 80-Jährige in der Denkendorfer Straße in Nellingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Senior von seinem Rad und erlitt so schwere Verletzungen, dass eine ärztliche Versorgung nötig war. (ms)

Nürtingen (ES): Garagentore entwendet (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zu einem Diebstahl von mehreren Garagentoren aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 16 Uhr und Freitag, sechs Uhr verschafften sich unbekannte Täter über ein Rolltor Zugang zu einem Firmengelände in der Max-Eyth-Straße. Dort entwendeten sie drei Garagentore im Wert jeweils mehreren hundert Euro. Aufgrund der Maße und des Gewichtes des Diebesgutes muss davon ausgegangen werden, dass für den Abtransport ein größeres Fahrzeug benutzt wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen im relevanten Zeitraum gegeben können werden gebeten sich an das Polizeirevier Nürtingen unter der Telefonnummer 07022/92240 zu wenden. (ml)

Reichenbach (ES): Gasflasche in Brand geraten

In der Stuifenstraße hat am Sonntagabend eine Gasflasche Feuer gefangen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge erhitzte sich gegen 19.10 Uhr eine unter einem in Betrieb genommenen Grill befindliche Gasflasche und geriet in der Folge in Brand. Die eingeleiteten Löschmaßnahmen durch die Nachbarschaft wurden von der alarmierten Feuerwehr übernommen und beendet. Durch den Brand war auch ein angrenzender Gartenzaun in Mitleidenschaft gezogen worden. Personen wurden nicht verletzt. (mr)

Kohlberg (ES): Radfahrerin schwer verletzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Sturz am Sonntagvormittag erlitten. Die 56-Jährige befuhr gegen 9.50 Uhr die abschüssige Philipp-Jakob-Manz-Straße und stürzte alleinbeteiligt zu Boden. Sie musste nach einer Erstversorgung am Unfallort vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. (mr)

Aichwald (ES): Brand in Krummhardt

In die Straße Schauinsland sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Montagmorgen ausgerückt. Gegen 6.35 Uhr hatte eine Bewohnerin eines dortigen Wohngebäudes starken Rauch im Keller bemerkt und die übrigen Personen im Haus verständigt. Alle konnten sich daraufhin selbstständig ins Freie begeben. Wie sich vor Ort herausstellte, dürfte ein Kabelbrand den Rauch ausgelöst haben. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnten die Löschmaßnahmen bereits gegen sieben Uhr beendet und das Haus durchlüftet werden. Zwei Bewohner, die Rauch eingeatmet hatte, wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Das Gebäude ist weiterhin bewohnbar. (mr)

Denkendorf (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein wirtschaftlicher Totalschaden und zwei nach ersten Erkenntnissen Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der L1200 ereignet hat. Gegen 16.40 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem BMW die Landesstraße von Denkendorf in Richtung Köngen. Als er kurz vor dem Ortsausgang nach eigenen Angaben einem Tier ausweichen musste, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Der BMW schleuderte in der Folge in den rechten Straßengraben, in dem er zunächst mehrere Meter auf dem Dach entlangrutschte. Der Wagen drehte sich anschließend wieder auf die Räder und kollidierte mit einer Überbrückung aus Beton. Sowohl der 27-Jährige als auch seine 24 Jahre alte Beifahrerin wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der BMW, an dem Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. Diese musste im Zuge der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme bis etwa 17.35 Uhr voll gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr einspurig vorbeigeleitet werden. (rn)

Rottenburg (TÜ): Motorradfahrer angefahren

Zur Kollision zwischen einem Auto und einem Motorradfahrer ist es am Montagmorgen in der Stuttgarter Straße gekommen. Der 67 Jahre alte Lenker eines Mercedes Sprinters fuhr kurz vor sieben Uhr aus einer Hofausfahrt heraus und übersah hierbei einen von links kommenden 36-Jährigen auf einem Motorrad. Die Verletzungen des Bikers wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt circa 2.500 Euro. (mr)

Balingen (ZAK): Unfall beim Abbiegen

Ein Fehler beim Abbiegen hat am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall in der Heselwanger Straße geführt. Gegen 18.30 Uhr war ein 20-jähriger Seat-Lenker auf der Heselwanger Straße unterwegs und wollte nach links in die Arnoldstraße abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Fiat eines 60 Jahre alten Mannes, worauf es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Beim Unfall zog sich der 60-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt wurden. Beide Pkw, an denen sich der Gesamtschaden auf rund 11.000 Euro belaufen dürfte, wurden abgeschleppt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Albstadt (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 51.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend der B 463 ereignet hat. Ein 83-Jähriger befuhr kurz nach 18 Uhr mit seinem VW Multivan die Bundesstraße von Laufen kommend in Richtung Lautlingen. Dabei kam er aus noch ungeklärter Ursache mit dem Wagen in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der VW gegen eine Warnbanke und fuhr eine Böschung hinab, wo er sich in der Folge mehrafch überschlug und schließlich auf dem Dach zum Liegen kam. Der 83-Jährige wurde dabei schwer, seine 81 Jahre alte Beifahrerin nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Beide wurden nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der VW musste abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell