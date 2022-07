Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Auseinandersetzungen, Exhibitionist, Einbruch, Widerstand

Reutlingen (ots)

Auf Person eingeschlagen - Zeugenaufruf -

Am Samstagnachmittag ist es in Reutlingen-Sondelfingen zu einer Körperverletzung gekommen, bei der ein 24-Jähriger verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 24-Jährige gegen 16.30 Uhr im Bereich der Heubergstraße unterwegs, als er von einer männlichen Person angesprochen wurde. Diese Person schlug plötzlich und unvermittelt mit einem mitgeführten Schlagstock auf den jungen Mann ein. Als ein bislang unbekannter Zeuge auf die Situation aufmerksam wurde und sich verbal zu erkennen gab, konnte der Geschädigte zu Fuß flüchten. Durch den Angriff erlitt er Verletzungen, die ambulant in einer Klinik behandelt werden mussten. Die Polizei Reutlingen, Tel. 07121/942-3333, hat die Ermittlungen zum Täter und den Hintergründen der Tat aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben.

Reutlingen (RT): Betrunken mit E-Scooter unterwegs

Einer Polizeistreife ist am Samstagnachmittag gegen 16.40 Uhr in Reutlingen-Ohmenhausen ein E-Scooter aufgefallen, an dem kein Kennzeichen angebracht war. Bei der anschließenden Kontrolle des 31-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass der E-Scooter nicht versichert war und der Fahrer deutlich nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 2 Promille. Nach der fälligen Blutentnahme muss der 31-Jährige nun mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

Münsingen (RT): Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinwirkung

Am Samstagnachtmittag um 16.10 Uhr ist es auf der B 465 zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein 19-jähriger Daimler-Fahrer befuhr die B 465 in Fahrtrichtung Seeburg. Auf Höhe der Einmündung in Richtung Trailfingen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit mehreren Verkehrszeichen. Anschließend setzte der Fahrer, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, seine Fahrt fort. Er konnte durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer nach etwa einem Kilometer zum Anhalten gebracht werden. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Fahrer mit über 2,5 Promille deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Zwiefalten (RT): Wohnwagen durch Feuer beschädigt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist aus bislang ungeklärter Ursache ein Wohnwagen im Bereich der Brunnensteige in Brand geraten. Gegen 03.50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert und rückten zum Brandort aus. Die Flammen wurden durch die Feuerwehr gelöscht. An dem älteren Wohnwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Neckartailfingen (ES): Unsittlich aufgetreten

Ein 23-Jähriger ist am Samstagnachmittag am Aileswasensee unsittlich aufgetreten. Gegen 17.45 Uhr umrundete der nackte Mann mit teils erigiertem Penis den See, woraufhin sich mehrere Badegäste an den Sicherheitsdienst wendeten. Die Sicherheitsdienst-Mitarbeiter konnten den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten, wogegen sich der 23-Jährige wehrte. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen hinsichtlich mehrerer Straftaten aufgenommen.

Filderstadt (ES): Person auf B 27

In der Nacht zum Sonntag ist ein 43-Jähriger zu Fuß auf der B 27 im Bereich Filderstadt unterwegs gewesen und hat sich bei der anschließenden Ingewahrsamnahme den Polizeikräften körperlich widersetzt. Gegen 02.00 Uhr meldeten mehrere Anrufer den Mann auf der B 27. Beim Eintreffen der Streifenwagen versuchte der stark alkoholisierte Mann über die Fahrbahn zu flüchten. Als der 43-Jährige durch die Polizeikräfte festgehalten wurde, trat dieser in Richtung der Beamten und versuchte sich aus der Fixierung zu lösen. Im weiteren Verlauf beleidigte der Mann die Polizisten und biss einem 23-jährigen Beamten in einen Finger. Der 43-Jährige musste aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Hirrlingen (TÜ): Einbruch

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in der Hechinger Straße eingebrochen. Der Einbrecher entwendete zunächst aus dem Haus einen Fahrzeugschlüssel und anschließend den vor dem Gebäude geparkten VW. Am Samstagnachmittag wurde das entwendete Fahrzeug in Hechingen aufgefunden. Die Polizei Rottenburg hat die Ermittlungen, die sich unter anderem gegen einen aus Bayern zeitweise vermisst gemeldeten 16-jährigen Jungen richten, aufgenommen.

Ammerbuch-Entringen (TÜ): Widerstand bei Personalienfeststellung geleistet

Ein 37-Jähriger hat in der Nacht zum Sonntag in Entringen Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten geleistet. Nachdem es gegen 01.05 Uhr aufgrund eines Kratzers an einem Fahrzeug in der "Obere Straße" zu Streitigkeiten kam und die Polizei verständigt wurde, wehrte sich der alkoholisierte 37-jährige Mann im Rahmen der Personalienfeststellung gegen die polizeilichen Maßnahmen. Er musste kurzzeitig zu Boden gebracht und mittels Handschellen gefesselt werden. Verletzt wurde niemand.

