Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall (Sonnenbühl/RT)

Reutlingen (ots)

Sonnenbühl (RT): Schwerer Verkehrsunfall

Am Samstagnachmittag ist es im Bereich der Einmündung von der Bärenhöhle in die Kreisstraße 6767 zu einem schweren Verkehrsunfall mit sieben Verletzten gekommen. Nach dem Stand der Ermittlungen fuhr um 17.55 Uhr eine 31-jährige Chevrolet-Fahrerin, ohne auf den in Richtung Erpfingen fahrenden vorfahrtsberechtigten 52-jährigen BMW-Fahrer zu achten, in die Kreisstraße ein. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Alle fünf Chevrolet-Insassen im Alter von 5, 11, 31 und 32 Jahren sowie eine Seniorin wurden schwer verletzt. Sie mussten von Rettungswagen und zwei Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht werden. Die beiden BMW-Insassen im Alter von 52 und 10 Jahren wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 50.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war die Feuerwehr mit acht Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort. Die Strecke musste während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell