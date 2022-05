Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bei Einbruch in Kiosk auch Auto gestohlen

Bocholt (ots)

In einen Kiosk sind Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag am Aasee in Bocholt eingedrungen - ihre aus Speiseeis, Süßigkeiten und mehreren Kisten Bier bestehende Beute transportierten sie nach ersten Erkenntnissen mit einem Auto ab, das die Täter ebenfalls an Ort und Stelle gestohlen haben: Es ist davon auszugehen, dass sie bei dem Einbruch auch an die Schlüssel des rot lackierten Citroen Jumper mit BOR-Kennzeichen kamen. Das Geschehen spielte sich auf dem Freizeitareal an der Hochfeldstraße ab. Wer Hinweise geben kann, sollte sich direkt mit dem Kriminalkommissariat in Bocholt in Verbindung setzen: Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell