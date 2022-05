Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand einer Gasflasche in einer Werkstatt in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 08. Mai 2022, kam es zu einer Flammenbildung in einer Werkstatt in der Straße "Bauerschaft Holzhausen" in 27793 Wildeshausen.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Flammenrückstoß am Ventil einer Gasflasche, wodurch sich Flammen an der Gasflasche entwickelten.

Das Feuer an der Gasflasche konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Düngstrup, die mit zwanzig Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht und die Gasflasche gesichert werden.

Der geschätzte Sachschaden wurde auf etwa 100 Euro geschätzt.

