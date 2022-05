Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Holzklotz auf Gleise in Wildeshausen ++ Bahnverkehr gefährdet

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 07.05.2022, teilte ein Zeuge der Polizei gegen 12:45 Uhr mit, dass in Höhe der Straße "An der Bahn" ein größeres Holzstück auf die Gleise gelegt worden sei. Nach Sperrung des Zugverkehrs konnte der Holzklotz durch die Polizei entfernt werden. Gegen den bislang unbekannten Verursacher wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Hinweise in dieser Angelegenheit werden von der Polizei Wildeshausen, Tel.: 04431-9410, erbeten.

