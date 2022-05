Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alkoholisierter Fahrzeugführer auf der A 28 im Bereich Delmenhorst leistet Widerstand

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 07.05.2022, meldeten Zeugen gegen 21:00 Uhr einen Pkw, der die A 28 im Bereich der Stadt Delmenhorst in starken Schlangenlinien und mit sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten befahren soll. Zum Teil würde das Fahrzeug mit sehr geringer Geschwindigkeit über den Standstreifen fahren. Nachdem das Fahrzeug und die Zeugen an der Anschlussstelle Delmenhorst-Deichhorst die Autobahn verlassen hatten, konnte das Fahrzeug durch eine Besatzung der Autobahnpolizei Ahlhorn in der Straße "Lange Wand" in Delmenhorst kontrolliert werden. Der alleine im Fahrzeug befindliche 28-jährige Fahrzeugführer aus Cloppenburg war offensichtlich stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden. Zudem zeigte der Beschuldigte Unverständnis für die polizeilichen Maßnahmen und leistete nachfolgend aktiv Widerstand dagegen. Zur Feststellung des Alkoholisierungsgrades wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt einbehalten. Gegen den Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

