Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahrzeugführer erheblich zu schnell und ohne Fahrerlaubnis auf der BAB 1 (Gem. Holdorf) unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 06.05.2022, fiel den Beamten eines zivilen Videogeschwindigkeitsmesswagens der Autobahnpolizei Ahlhorn gegen 19:30 Uhr in der Baustelle zwischen den Anschlussstellen Lohne und Holdorf auf der BAB 1 ein PKW auf, der sämtlich aufgestellte Geschwindigkeitsbegrenzungen missachtete und die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h offenbar deutlich überschritt. Der Messwagen setzte daraufhin zur Verfolgung an und konnte eine eklatante Geschwindigkeitsübertretung von 51 km/h nachweisen. Die Beamten stoppten den Fahrer, um ihn mit seinem Verhalten zu konfrontieren. In der Kontrolle stellten sie fest, dass dem uneinsichtigen 25-jährigen Fahrzeugführer aus Lohne in der Vergangenheit bereits die Fahrerlaubnis entzogen und er auch schon wiederholt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gerichtlich verurteilt worden war. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Da schon allein aufgrund der Geschwindigkeitsübertretung ein Bußgeld in Höhe von EUR600,- angedroht ist, wird der Fahrer eine empfindliche Gesamtstrafe im Strafverfahren zu erwarten haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell