Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchversuch in Sanitätsgeschäft in Sandkrug

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 07.05.2022, kam es gegen 03:45 Uhr in der Bahnhofstraße in Sandkrug zu einem versuchten Einbruch in ein Sanitätsgeschäft. Ein Zeuge konnte dabei beobachten, wie zwei Personen über die Tür eines Treppenhauses gewaltsam in das Geschäft eindringen wollten. Die Täter bemerkten den Zeugen und flüchteten anschließend zu Fuß in unterschiedliche Richtungen. Bislang noch nicht von der Polizei erfasste Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, Tel.: 04431-9410, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell