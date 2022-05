Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Wohnungseinbruchdiebstahl in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 06.05.2022, wurde im Zeitraum 13:30 Uhr - 21:00 Uhr in ein Haus in der Herbertstraße in Nordenham eingebrochen. Nach Aufhebeln einer Tür, wurden die Räumlichkeiten nach Wertsachen durchsucht und ca. 500 Euro Bargeld entwendet. Hinweise in dieser Sache werden an das Polizeikommissariat Nordenham unter der Tel.-nr. 04731/99810 erbeten.

