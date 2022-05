Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Versicherungsschutz in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 07.05.2022, kontrollierte die Polizei gegen 16:30 Uhr einen Pkw in der Straße "Wiebers Riehe". Es stellte sich heraus, dass der 36-jährige Fahrzeugführer aus Oldenburg nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Außerdem bestand für den Pkw kein Versicherungsschutz, so dass die Zulassungssiegel an den Kennzeichen entfernt wurden. Den Beschuldigten erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Verbindung mit dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

