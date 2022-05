Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Angaben stimmten nicht

Bocholt (ots)

Nicht zu erreichen ist der Beteiligte eines Unfalls unter den Angaben, die er im Anschluss an das Geschehen gemacht hatte: Ein 77-Jähriger hatte am Montag in Bocholt den Radweg an der Industriestraße gegen 16.00 Uhr mit seinem Pedelec in Richtung Innenstadt befahren. Dort kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Radfahrer, dabei entstand Sachschaden. Die Polizei bittet den anderen Beteiligten, sich unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden. Der Unbekannte war circa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, trug Arbeitskleidung und sprach akzentfrei Deutsch. (to)

