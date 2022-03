Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Lensahn

Schwerer Raub auf Supermarkt

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Pressestellen der Lübecker Staatsanwaltschaft sowie der Polizeidirektion Lübeck:

Am Samstagabend (12.03.) wurde der Kassierer eines Lebensmittelmarktes in Lensahn mit einer Waffe bedroht und zur Herausgabe der Einnahmen aufgefordert. Der bislang unbekannte Tatverdächtige konnte mit einer geringen Summe Bargeld flüchten. Die Kriminalpolizei in Oldenburg in Holstein ermittelt wegen des Verdachts des schweren Raubes und sucht Zeugen.

Gegen 19:30 Uhr betrat eine männliche Person einen Supermarkt in der Eutiner Straße und kaufte ein Getränk. Bei Abschluss des Bezahlvorganges bedrohte der Mann den 59-jährigen Kassierer mit einer Waffe und forderte ihn zur Herausgabe des Bargeldes auf. Da der Angestellte der Aufforderung nicht nachkam, griff der Tatverdächtige selbst in die Kasse und entkam unerkannt mit einem geringen Bargeldbetrag.

Die sofort alarmierten Einsatzkräfte konnten den Täter, trotz intensiver Suchmaßnahmen mit einem Diensthund, nicht ergreifen. Ersten Erkenntnissen zufolge flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung St. Katharinen Kirche. Zum Tatzeitpunkt war der zirka 170 cm große Tatverdächtige mit einer schwarzen Sporthose, schwarzen Halbschuhen mit Schnürsenkeln sowie einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet.

Zeugen, die am Samstagabend, in der Zeit zwischen 19:15 und 19:45 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Eutiner Straße beobachtet oder den Mann beim Betreten des Supermarktes gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04361-10550 oder per E-Mail an Oldenburg.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Nachfragen zu dieser Medien-Information beantwortet die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell