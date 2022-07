Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Frau belästigt, Kellerbrand,

Reutlingen (ots)

Auffahrunfall

Am Freitag ist es auf der Kaiserstraße zu einem Auffahrunfall gekommen. Gegen 12.15 Uhr befuhr ein 63 -Jähriger mit seinem Pkw Mercedes CLK die Kaiserstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Auf Höhe der Einmündung zur Betzenriedstraße musste er aufgrund einer roten Lichtzeichenanlage anhalten. Dies bemerkte ein nachfolgender 61 -jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes C 180 zu spät und fuhr auf den CLK auf. Der 63 -Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro.

Bad Urach (RT): Motorradfahrer schwer verletzt

Am Freitagnachmittag ist es auf der L 245 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 14.00 Uhr befuhr ein 60 -Jähriger mit seinem Motorrad der Marke BMW die Landstraße von Hengen kommend in Fahrtrichtung Seeburg. Kurz vor Seeburg streifte er in einer Linkskurve zunächst einen Leitpfosten und kam dann in den Grünstreifen. Im weiteren Verlauf fuhr er eine circa eineinhalb Meter hohe Böschung hinunter, überschlug sich mehrfach und kam schließlich 45 Meter weiter auf einer Wiese zur Endlage. Er zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhause geflogen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr von Seeburg mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort.

Esslingen (ES): Frau belästigt

Bereits am Freitag um 00.30 Uhr ist es in der Bismarckstraße zur sexuellen Belästigung einer jungen Frau gekommen. Diese befand sich auf dem Heimweg, als sie hinter sich schnelle Schritte hörte. Unmittelbar darauf wurde sie von einem Mann eingeholt und unsittlich berührt. Der Täter, welcher bei der Tatausführung nicht gesprochen hat, wird wie folgt beschrieben: Etwa 25 Jahre alt, 170 cm groß mit leichtem Moustache-Bart und Kinnbart, schlank, braun-orange kurze Haare mit leichtem Glatzenansatz am Hinterkopf. Er trug eine schwarze, wie, geschnittene Hose und ein schwarzes T-Shirt. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0711/3990-330 an das Polizeirevier Esslingen erbeten.

Neuhausen auf den Fildern (ES): Kellerbrand

Zu einem Kellerbrand in der Albstraße sind die Rettungskräfte am Freitag kurz nach 15.00 Uhr ausgerückt. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Brand im Bereich einer Steckdose in einem Kellerraum ausgebrochen sein. Zum entstandenen Sachschaden können noch keine Angaben gemacht werden, Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Plochingen (ES): Bei Unfall leicht verletzt

Am Freitag gegen 18.20 Uhr ist es im Baustellenbereich der B10 zwischen dem Plochinger Dreieck und der Anschlussstelle Reichenbach/Fils zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die 27 -jährige Fahrerin eines Pkw Smart befuhr die B 10 in Fahrtrichtung Göppingen im Baustellenbereich zunächst auf dem rechten Fahrstreifen und wechselte auf den linken. Im Anschluss prallte sie frontal auf eine Warnbake und stieß dann gegen die in der Baustelle aufgestellte Betongleitwand. Hierdurch stellte sich der Pkw Smart auf, kippte auf die Fahrerseite um und blieb nach etwa 50 Metern auf dieser liegen. Die Fahrerin erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde von Ersthelfern aus dem stark beschädigten Smart befreit. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. An der Baustelleneinrichtung entstand ein Schaden in Höhe 1.000 Euro. Zudem wurde ein Pkw Seat Ibiza durch umherfliegende Teile beschädigt, wobei hier ein Schaden in Höhe von 500 Euro entstand. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die B 10 zeitweise vollständig gesperrt werden, was durch die bereits vorhandenen Engstellen der Baustelle zu teilweise erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

B 27 /Schlaitdorf (ES): Ins Schleudern gekommen

Am Freitag um 14.40 Uhr ist eine 23 -jährige Fahrerin eines Pkw Audi A6 leicht verletzt worden. Sie befuhr die B 27 in Fahrtrichtung Tübingen und kam auf Gemarkung Schlaitdorf in einer langgezogenen Linkskurve auf regennasser Fahrbahn beim Wechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen ins Schleudern. In der Folge prallte sie zunächst gegen die rechte Leitplanke und kam letztlich quer auf dem linken Fahrtstreifen zum Endstand. Die 23 -Jährige wurde zur Behandlung ihrer Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass beide Hinterreifen des Audi nicht mehr die gesetzlich vorgeschriebene Profiltiefe aufwiesen. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr Bernhausen mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort. Da der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Tübingen längere Zeit gesperrt war, kam es zu einem größeren Rückstau.

Tübingen (TÜ): Mit Motorrad aufgefahren

Eine schwerverletzte Motorradfahrerin und circa 12.500 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag auf der B 27, Stuttgarter Straße, ereignet hat. Die 19 -jährige Fahrerin eines Kraftrades der Marke Suzuki fuhr gegen 14.00 Uhr von Stuttgart herkommend in Fahrtrichtung Tübingen. Auf der Brücke über die B 28, Reutlinger Straße, bildete sich aufgrund der Verkehrslage ein Rückstau, was die 19 -Jährige zu spät erkannte. In der Folge fuhr sie heftig auf einen dort wartenden Pkw Seat Leon einer 27 -Jährigen auf und wurde über die Heckklappe und das Dach auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Sie kam nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Da Betriebsstoffe ausliefen waren die Feuerwehr Tübingen und die Straßenmeisterei Rottenburg zur Fahrbahnreinigung vor Ort. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell