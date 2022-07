Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: 5er BMW gestohlen, Exhibitionist aufgetreten, Handfeste Auseinandersetzung, Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 59-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen an der Einmündung Rommelsbacher Straße / Emil-Adolff-Straße ereignet hat. Ein 28-Jähriger war gegen 8.20 Uhr mit seinem Audi A8 auf der Rommelsbacher Straße stadteinwärts unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts in die Emil-Adolff-Straße einbiegen. Dabei übersah er den Radler, der mit seinem Pedelec die Einmündung geradeaus überqueren wollte, wodurch es zur Kollision kam. Ein Rettungswagen brachte den 59-Jährigen nachfolgend zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (cw)

Reutlingen (RT): Auseinandersetzung

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Donnerstagabend am Oskar-Kalbfell-Platz ereignet hat. Gegen 19.30 Uhr wurden die Polizeibeamten gerufen, weil es dort zwischen fünf, sich teilweise bekannten Männern im Alter von 17 bis 24 Jahren zu einem Handgemenge gekommen war. Ein 20- und ein 21-Jähriger erlitten dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Während der Jüngere vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurde, musste der 21-Jährige zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Ein unbekannter Unbeteiligter nahm am Rande der Auseinandersetzung das Handy eines ebenfalls unbeteiligten 17-Jährigen, der mit diesem offenbar ein Foto von einem in der Nähe stehenden Bus gefertigt hatte und warf es in die Echaz. Das Handy konnte anschließend geborgen werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Hayingen (RT): Motorradfahrer schwer gestürzt

Mit schweren Verletzungen ist ein Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der K6769 mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Der 28-Jährige war gegen zwölf Uhr mit seiner Honda auf der Kreisstraße von Hayingen in Richtung Münsingen unterwegs. Nach derzeitigem Kenntnisstand verlor der Biker am Ausgang einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Zweirad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine dortige Felswand. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend in eine Klinik. Seine Honda musste abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 12.000 Euro. (rn)

Reutlingen (RT): Verletzte Radfahrerin

An der Einmündung Karlstraße/ Metzgerstraße ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin gekommen. Der 56-jährige Lenker eines Iveco fuhr gegen 15.45 Uhr auf der Karlstraße und wollte nach rechts in die Metzgerstraße einbiegen. Dabei übersah er die 39-Jährige, die mit ihrem Trekkingrad in gleicher Fahrtrichtung auf dem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg unterwegs war. Durch den Zusammenprall kam die Radfahrerin zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. (sr)

Kirchheim/Teck (ES): 5er BMW gestohlen (Zeugenaufruf)

Zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 13 Uhr, hat ein Unbekannter einen verschlossen am Fahrbahnrand in der Jesinger Straße geparkten, dunkelbrauenen BMW 520d entwendet. An dem Fahrzeug im Wert von zirka 13.000 Euro waren die amtlichen Kennzeichen ES-LA2826 angebracht. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07021/501-0 um Zeugenhinweise. (rn)

Tübingen (TÜ): In der Öffentlichkeit entblößt (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat sich am Donnerstagabend am Neckarufer im Bereich der Platanenallee vor einer Gruppe Jugendlicher und heranwachsender Frauen entblößt. Gegen 18 Uhr setzte sich der Mann auf einer dortigen Wiese im Bereich des Wildermuth-Denkmals neben die siebenköpfige Gruppe. Er trug eine so weite Hose, dass sein erigiertes Geschlechtsteil sichtbar wurde. Dabei hielt er einen Stadtplan in der Hand, durch den er offenbar die jungen Frauen beobachtete. Als sich diese über die Verständigung der Polizei unterhielten, flüchtete der Unbekannte mit seinem Fahrrad in Richtung Uhlandstraße. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief ergebnislos. Der Mann wird als zirka 40 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß beschrieben. Er trug einen Fahrradhelm und war mit einem schwarzen, kurzärmeligen Sportshirt und einer schwarzen, weiten, kurzen Hose mit Palmenblättern sowie Sandalen bekleidet. Er führte ein silbernes Citybike mit einer schwarz/blauen Satteltasche auf der linken Seite mit sich. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Tübingen, 07071/972-8660. (rn)

Tübingen (TÜ): Unfall zwischen Radfahrern

Am Donnerstagmorgen haben sich zwei Radfahrer bei einem Zusammenstoß in der Reutlinger Straße leicht verletzt. Ein 52-Jähriger bog gegen 8.30 Uhr mit seinem Rennrad von der Depotstraße kommend nach links auf den Radstreifen in der Reutlinger Straße ab. Dabei erkannte er die 27-jährige Pedelec-Lenkerin, die auf dem Radweg in die entgegengesetzte Richtung fuhr, zu spät. Trotz eingeleiteter Ausweichversuche, kollidierten die beiden Radfahrer miteinander und stürzten zu Boden. Der 52-Jährige musste von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. (sr)

