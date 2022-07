Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Beim Abbiegen zusammengestoßen

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen haben sich zwei Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag auf der K6726 zugezogen. Ein 79-Jähriger befuhr gegen 11.30 Uhr mit seinem VW die Kreisstraße von Betzingen in Richtung Degerschlacht und wollte nach links in einen landwirtschaftlichen Weg einbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Skoda eines 80-Jährigen. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde der VW nach links abgewiesen, kippte auf die Fahrerseite und kam auf einem Feld zum Liegen. Beide Männer konnten sich selbstständig aus ihren Fahrzeugen befreien und wurden anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ihre Pkw, an denen Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. (rn)

Neuhausen/Fildern (ES): Auseinandersetzung

Wegen einer handfesten Auseinandersetzung unter zwei Bewohnern eines Flüchtlingsheims sind Polizei und Rettungsdienst am Donnerstagvormittag in die Albstraße ausgerückt. Nach ersten Erkenntnissen war es gegen 11.20 Uhr zwischen den 26 und 29 Jahre alten Männern zunächst zu Streitigkeiten gekommen, die in einer körperlichen Auseinandersetzung mündeten. Der Ältere soll seinen Kontrahenten dabei auch mit einem Messer oberflächlich verletzt haben. Der 26-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeiposten Neuhausen gebracht, wo er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde. Er sieht einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (rn)

Mössingen (TÜ): Heftig aufgefahren

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten 16.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den eine 41-Jährige am Donnerstagvormittag auf der L 385 verursacht hat. Die Frau war gegen 11.20 Uhr mit ihrem Opel Astra auf der Landesstraße in Richtung Mössingen unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass eine vorausfahrende 28-Jährige mit ihrem VW T-Roc im Bereich Längfeldhof nach links in einen Feldweg abbog. Ungebremst krachte sie mit ihrem Opel ins Heck des bereits abbiegenden VW. Während die VW-Fahrerin und ihre 87 Jahre alte Beifahrerin unverletzt blieben, erlitt die 41-Jährige leichte Verletzungen. Nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle lehnte sie eine weitere Untersuchung im Krankenhaus ab. An ihrem Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Wagen musste nachfolgend von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Der VW blieb fahrbereit. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell