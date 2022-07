Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Apotheke

Reutlingen (ots)

Rollerfahrer übersehen

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochvormittag an der Kreuzung Paul-Pfizer-Straße / Heinlestraße ereignet hat. Ein 43-Jähriger war kurz vor 10 Uhr mit seinem Ford Fiesta auf der Heinlestraße aus Richtung Alteburgstraße kommend unterwegs. An der Kreuzung zur Paul-Pfizer-Straße übersah er einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 58 Jahre alten Motorrollerfahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der Biker nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden am Ford wird auf etwa 4.000 Euro, der Sachschaden am Motorroller wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. (cw)

Ostfildern (ES): Zwei Verletzte nach Vollbremsung

Nach einer Vollbremsung mit einem Linienbus sind am Mittwochvormittag in Scharnhausen zwei Mädchen im Alter von elf und 13 Jahren verletzt worden. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der Bus gegen 11.30 Uhr in der Nellinger Straße unterwegs, als der 61-jährige Busfahrer aus bislang ungeklärtem Anlass so stark auf die Bremse getreten haben soll, dass mehrere Fahrgäste zu Fall kamen und die beiden Mädchen verletzt wurden. Die Elfjährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. (sr)

Burladingen (ZAK): In Apotheke eingebrochen

In eine Apotheke am Rathausplatz ist ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 18.45 Uhr und sieben Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Türe gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumen, die er anschließend nach Stehlenswertem durchsuchte. Soweit bislang bekannt ist, stieß er dabei auf einen kleineren Wechselgeldbetrag, den er mitgehen ließ. Der Polizeiposten Burladingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell