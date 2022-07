Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Sporthalle, Auseinandersetzungen; Brand; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

In Sporthalle eingebrochen

In die Sporthalle in der Hoffmannstraße im Stadtteil Betzingen ist ein Unbekannter am Dienstagmittag eingebrochen. Zwischen zwölf Uhr und 19.30 Uhr hebelte der Einbrecher ein Fenster auf und verschaffte sich so gewaltsam Zutritt zu den Garderobenräumen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Reutlingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Verletzter und ein Sachschaden von geschätzten 40.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend in der Hohe Straße ereignet hat. Ein 69-Jähriger war gegen 18 Uhr mit seinem Seat Leon auf der Hohe Straße in Richtung Gomaringen unterwegs, als er kurz nach der Kreuzung Hirschäckerstraße vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Dabei kam er mit seinem Seat zunächst nach links von der Fahrbahn ab, bevor sein Wagen gegen insgesamt vier Fahrzeuge auf dem Ausstellungsgelände eines Autohändlers krachte und dort zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte den 69-Jährigen anschließend zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Sein nicht mehr fahrbereiter Seat wurde von einem Abschleppdienst geborgen. (cw)

Reutlingen (RT): Auseinandersetzung in der Innenstadt

Zu einer größeren Schlägerei in der Federnseestraße wurden Beamte des Polizeireviers Reutlingen am Dienstagnachmittag gerufen. Kurz vor 17.30 Uhr meldeten mehrere Zeugen eine Auseinandersetzung zwischen bis zu 20 Personen. Ein Mann soll dabei auch ein Messer mitgeführt haben. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Beteiligten in Richtung Eberhardtstraße und ZOB geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

St. Johann (RT): Brand auf Getreidefeld

Am Dienstagabend ist zwischen Gächingen und Sirchingen ein abgeerntetes Getreidefeld in Brand geraten. Nachdem das Feuer gegen 18.15 Uhr der Rettungsleitstelle gemeldet worden war, rückte die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften aus und konnte die Flammen, die sich auf eine Fläche von etwa 20 Quadratmeter ausgebreitet hatten, zügig löschen. Die Ursache für den Brand ist bislang unklar. (sr)

Ostfildern (ES) Pedelec-Fahrer schwer gestürzt

Deutlich alkoholisiert war ein 40 Jahre alter Radler, der am Dienstagabend mit seinem Pedelec in der Ruiter Straße gestürzt ist. Der Mann war gegen 21.30 Uhr auf der Straße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als drei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Gegen den 40-Jährigen wird bei der Staatsanwaltschaft eine entsprechende Anzeige erstattet. (cw)

Oberboihingen (ES): Mit Stange geschlagen

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Wendlingen gegen einen 27 Jahre alten Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in der Daimlerstraße. Dieser sollte am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, aufgrund von Reparaturarbeiten vorübergehend ein anderes Zimmer beziehen. Als ein 31 Jahre alter Gemeindemitarbeiter ihn dazu aufforderte, schlug der 27-Jährige ihn mit einer Stange. Der 31-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. (rn)

Rottenburg (TÜ): Nach Unfall geflüchtet

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Rottenburg gegen einen 54-Jährigen, der am Dienstagabend in der Teichlenstraße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht haben soll und anschließend geflüchtet ist. Der Mann war gegen 22.30 Uhr mit seinem Seat Ibiza auf der Teichlenstraße unterwegs, wobei er mit seinem Wagen zu weit nach rechts kam. Dort krachte er gegen einen geparkten VW Polo, der durch die enorme Wucht des Aufpralls auf einen davor geparkten Renault Espace aufgeschoben wurde. Obwohl an den beiden geparkten Fahrzeugen ein Sachschaden von geschätzten 15.000 Euro entstanden war, fuhr der Mann weiter und flüchtete von der Unfallstelle. Eine Zeugin, die den Unfall beobachtet hatte, alarmierte die Polizei, sodass der 54-Jährige und sein Wagen, an dem ein Sachschaden von zirka 2.000 Euro entstanden war, noch im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden konnte. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer erkennbar unter Alkoholeinwirkung stand, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Er sieht jetzt entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Tübingen (TÜ): Radfahrerin gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat sich eine 63-Jährige am Dienstagnachmittag bei einem Sturz von ihrem Fahrrad erlitten. Die Frau war gegen 17.20 Uhr mit ihrem Zweirad auf der Gartenstraße unterwegs, als sie nach ersten Erkenntnissen aufgrund eines entgegenkommenden Radfahrers erschrak. Daraufhin bremste sie offenbar so stark, dass sie von ihrem Fahrrad stürzte. Der Rettungsdienst brachte die 63-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (rn)

Hechingen (ZAK): Beim Abbiegen zusammengestoßen (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der L410 sucht das Polizeirevier Hechingen. Eine 23-Jährige war gegen 18.10 Uhr mit ihrem Seat Ibiza auf der Landesstraße von Rangendingen kommend in Richtung Hechingen unterwegs. An der Einmündung in Richtung Neue Rottenburger Straße bog sie mit ihrem Seat nach links ab, übersah einen entgegenkommenden Pkw und stieß mit der Fahrzeugfront gegen die linke Seite des Wagens. Nachdem die 23-Jährige angehalten hatte, verständigte sie die Polizei. Das andere unfallbeteiligte Fahrzeug, bei dem es sich um einen dunkelblauen Pkw gehandelt hatte, war zwischenzeitlich weitergefahren. Der am Seat entstandene Sachschaden beläuft auf rund 2.500 Euro. Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf einen dunkelblauen Pkw mit Beschädigungen an der Fahrerseite geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07471/9880-0, zu melden. (rn)

Hechingen (ZAK): Auf Sattelzug aufgefahren

Schwer verletzt wurde ein 27 Jahre alter Motorradfahrer, der am Dienstagabend in der Tübinger Straße auf einen stehenden Sattelzug aufgefahren ist. Der Biker war gegen 20 Uhr mit seiner Honda auf der Tübinger Straße in Richtung Hechingen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache übersah er auf der freien Strecke einen Sattelzug, der am rechten Fahrbahnrand stand und entladen wurde und fuhr auf diesen auf. Dabei wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt.

Albstadt (ZAK): Sturz mit E-Bike

Bei einem Fahrradsturz hat sich eine 32-jährige am Mittwochmorgen leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau war gegen acht Uhr mit ihrem E-Bike auf der Freibadstraße unterwegs und wollte an der Einmündung zur Hechinger Straße nach rechts abbiegen. Dabei drückte zu stark auf die Bremse, sodass sie nach vorne über das Lenkrad stürzte. Nach der Erstversorgung ihrer Verletzungen vor Ort wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (sr)

