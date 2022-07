Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Erfolgreiche Vermisstensuche; Zahlreiche Verkehrsunfälle - teils mit Verletzten und unter Alkohol und Drogeneinfluss

Reutlingen (ots)

Zwiefalten (RT): Erfolgreiche Vermisstensuche

Ein glückliches Ende hat die Suche nach einem vermissten 55-Jährigen am Montagabend in Zwiefalten genommen. Der an Demenz leidende und orientierungslose Mann hatte vermutlich nach dem Abendessen unbemerkt seine Betreuungseinrichtung verlassen und war anschließend nicht mehr auffindbar, weshalb gegen 18.30 Uhr die Polizei alarmiert wurde. Im Verlauf der umfangreichen Suchmaßnahmen, bei denen neben zahlreichen Streifenwagen auch die Feuerwehr und ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurden, konnte der Vermisste gegen 22 Uhr in einem Wohngebiet in Zwiefalten von einem Anwohner augenscheinlich unverletzt aufgefunden werden. Er wurde nachfolgend vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Trotz Gegenverkehr abgebogen

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und ein Sachschaden von geschätzten 9.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag an der Einmündung Karlstraße / Filderstraße im Stadtteil Musberg ereignet hat. Eine 53-Jährige war mit ihrem Opel Astra gegen 17.40 Uhr auf der Filderstraße unterwegs und wollte an der abknickenden Vorfahrtsstraße nach links abbiegen und der Filderstraße folgen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden 53-Jährigen, der der Vorfahrtstraße von der Karlstraße kommend mit seinem Ford Fiesta in Richtung Filderstraße folgen wollte. Verletzt wurde bei der nachfolgenden Kollision zum Glück niemand. Allerdings waren beide Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Esslingen (ES): Motorrollerfahrer schwer verletzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat der Lenker eines Motorrollers bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Weilstraße erlitten. Der 63-Jährige war gegen 14.45 Uhr mit seinem Roller auf der Straße in Richtung Pliensauvorstadt unterwegs und wollte einen vorausfahrenden Traktor überholen. Dessen 62 Jahre alter Lenker hatte verkehrsbedingt abbremsen müssen und scherte auf seiner Fahrspur leicht nach links aus. Hierdurch erschrak der Rollerfahrer offenbar und geriet auf den linken Gehweg. Dort prallte er gegen einen Mülleimer und stürzte. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. Der 63-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an seinem Roller beläuft sich auf rund 250 Euro. (rn)

Filderstadt (ES): Radfahrer schwer gestürzt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Burgstraße sucht das Polizeirevier Filderstadt. Ein 74-Jähriger war gegen 14.10 Uhr mit seinem Fahrrad auf der abschüssigen Burgstraße ortseinwärts unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache kurz vor der Einmündung zur Straße Auf der Burg stürzte. Mit schweren Verletzungen wurde der 74-Jährige nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Verunfallten gesehen haben oder möglicherweise den Sturz beobachten konnten, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/7091-3 zu melden. (rn)

Hochdorf (ES): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Die Missachtung des Rotlichts einer Ampel hat am Montagabend an der Einmündung L1201/K1206 zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 40 Jahre alter Radfahrer wollte mit seinem Zweirad gegen 19.20 Uhr die Kreisstraße von der L1201 kommend in Richtung eines gegenüberliegenden Radwegs überqueren. Trotz der Rot zeigenden Ampel fuhr er an einer dortigen Furt auf die Kreisstraße, worauf es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden VW Polo einer 43-Jährigen kam. Der Radfahrer stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro. (rn)

Bodelshausen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall, den ein 21-Jähriger am Montagabend an der Einmündung Schindäckerstraße / Höfelstraße verursacht hat. Der junge Fahrer war gegen 21.40 Uhr mit seinem Fiat Panda auf der Höfelstraße aus Richtung Erlenbrunnenstraße kommen unterwegs. An der Einmündung zur Schindäckerstraße missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden Mercedes C-Klasse eines 19-Jährigen. Dieser hatte keine Chance mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des seitlichen Aufpralls überschlug sich der Fiat und kam mit der Beifahrerseite auf dem angrenzenden Gehweg zum Liegen. Während die Insassen im Mercedes unverletzt blieben, wurde der Fiat-Fahrer so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Sein 25 Jahre alter Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Fiat war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war auch die Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. (cw)

Kusterdingen (TÜ): In die Leitplanken gekracht

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr hat ein Verkehrsunfall geführt, den ein 21-Jähriger am Montagnachmittag auf der B 28 an der Anschlussstelle Jettenburg verursacht hat. Der junge Mann war gegen 17.15 Uhr mit seinem Nissan Micra auf der Bundesstraße von Tübingen in Richtung Reutlingen unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Jettenburg verlor er vermutlich aufgrund seiner nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Kleinwagen und krachte in die Mittelleitplanken. Von diesen wurde der Nissan abgewiesen und drehte sich, bevor er in der Mitte der beiden Fahrspuren, quer zur Fahrtrichtung zum Stehen kam. Nach der Kollision mit der Leitplanke begann der Wagen zunächst zu rauchen und anschließend zu brennen. Die Flammen konnten aber von der Besatzung eines Streifenwagens mit dem Bordfeuerlöscher rasch gelöscht werden. Der Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer, die den derzeitigen Ermittlungen zufolge beide nicht angegurtet waren, blieben augenscheinlich unverletzt, wurden aber vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Am Nissan dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden sein. Der Wagen musste nachfolgend von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und zur Reinigung der Fahrbahn war die Feuerwehr mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz. Zudem war eine Kehrmaschine der Straßenmeisterei zur Reinigung notwendig. Die Bundesstraße musste daher bis 19.30 Uhr zeitweise voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Ausfahrt Jettenburg abgeleitet, was zu einem langen Rückstau, teilweise bis zum Ortsaugang Tübingen führte. (cw)

Burladingen (ZAK): Unter Alkohol- und Drogeneinfluss verunglückt

Ein 18-Jähriger hat bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der L382 schwere Verletzungen erlitten. Der junge Mann war gegen 19.45 Uhr mit einem Leichtkraftrad auf der Landesstraße von Stetten in Richtung Burladingen unterwegs. In einer Rechtskurve kurz vor dem Ortseingang prallte er mit dem Zweirad gegen die dortige Leitplanke. Sowohl der 18-Jährige Fahrer als auch sein gleichaltriger Sozius stürzen daraufhin die angrenzende Böschung hinab. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Weil sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise darauf ergeben hatten, dass der Fahrer möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stehen könnte, musste er dort entsprechende Blutproben abgeben. Der 18 Jahre alte Mitfahrer war unverletzt geblieben. (rn)

