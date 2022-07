Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche in Firmen und Kantine;

Reutlingen (ots)

Mit Pkw überschlagen

Schwere Verletzungen hat sich ein 29-Jähriger am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall zugezogen. Ersten Ermittlungen zufolge war er mit seinem Fiat Punto auf der Straße In der Schweiz (K 6728) unterwegs, als er in einer engen Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Der Pkw überschlug sich und landete auf dem Dach. Der Mann wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fiat wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro. (sr)

Reutlingen (RT): Weiterer Firmeneinbruch

Ergänzung zur Pressemitteilung vom 25.07.2022, 11.42 Uhr

Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 6.10 Uhr, sind Einbrecher in eine Firma in der Ferdinand-Lassalle-Straße eingedrungen. Über ein Fester verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Dort brachen sie weitere Türen auf und entwendeten Bargeld sowie Elektronikartikel. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere, ob ein Zusammenhang mit dem Einbruch in eine Firma in der Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Straße steht. (rn)

Esslingen (ES): Pkw kontra Linienbus

Neun Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Neckarstraße verletzt worden. Ein 29-Jähriger befuhr mit seinem Smart gegen 8.20 Uhr die Straße in Richtung Bahnhof. Nachdem es dort aufgrund einer roten Ampel zu einem Rückstau gekommen war, wechselte der Smartlenker mit seinem Wagen auf die Busspur. Der 48 Jahre alte Fahrer des bereits darauf befindlichen Linienbusses bremste sein vollbesetztes Fahrzeug daraufhin ab, konnte einen Zusammenstoß mit dem Pkw aber nicht mehr verhindern. Acht Kinder im Alter zwischen elf und 14 Jahren sowie eine 23-Jährige wurden dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte fünf der Kinder in ein Krankenhaus und zwei zur weiteren Behandlung in Arztpraxen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. (rn)

Esslingen (ES): In Kantine eingebrochen (Zeugenaufruf)

In eine Kantine in der Röntgenstraße ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Gebäude. Dort brach er eine Kasse auf und entkam mit dem darin befindlichen Bargeld. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 0711/3105768-10. (rn)

Aichtal-Aich (ES): Auf stehendes Fahrzeug aufgefahren

Eine medizinische Ursache ist den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen an der Kreuzung Stuttgarter Straße / Im Zeilfeld ereignet hat. Eine 34-Jährige war gegen 5.30 Uhr mit ihrem VW T-Cross auf der Stuttgarter Straße von Filderstadt in Richtung Ortsmitte unterwegs. Kurz vor der Einmündung Im Zeilfeld wurde sie ohnmächtig, kam nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen den Ford Transit eines 31-Jährigen, der an der Einmündung Im Zeilfeld gewartet hatte, um in die Stuttgarter Straße einbiegen zu können. Verletzt wurde durch die Kollision niemand. Ein Rettungswagen brachte die Frau nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle zu weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Während der Ford fahrbereit blieb, wurde der VW so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 9.000 Euro geschätzt. (cw)

Weilheim (ES): Unfall mit Verletzten

An der Einmündung vom Wanderparkplatz Egenfirst zur Häringer Straße (L 1213) ist es am Montagvormittag zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten gekommen. Gegen 10.15 Uhr wollte ein 90-Jähriger mit seiner Mercedes A-Klasse vom Parkplatz auf die Landstraße einbiegen. Dabei erkannte er die aus Richtung Häringen kommende 57-Jährige mit ihrem VW Polo zu spät, sodass es zur Kollision kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Polo-Fahrerin und die 87-jährige Beifahrerin in der A-Klasse leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 27.000 Euro. (sr)

Wendlingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Schillerstraße / Küferstraße sind am Sonntagnachmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Gegen 16.50 Uhr befuhr eine 35-Jährige mit ihrem Golf die Schillerstraße und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Unterboihinger Straße überqueren. Die vorfahrtsberechtigte, ebenfalls 35-jährige Fahrerin eines Audi, die von rechts herannahte, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und krachte in den Golf. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf über 3.000 Euro. (sr)

Dußlingen (TÜ): In Firma eingebrochen

In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in ein Firmengebäude in der Straße im Steinig eingebrochen. Durch ein Fenster verschafften sich die Täter Zugang in die Räumlichkeiten, brachen dort mehrere Schränke auf und durchwühlten diese. Bisherigen Ermittlungen zufolge entwendeten die Diebe Gegenstände von geringem Wert und entkamen unerkannt. Die Höhe des enstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zur Spurensicherung kamen Experten der Kriminalpolizei vor Ort. Der Polizeiposten Gomaringen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sr)

