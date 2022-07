POL-RT: Die Sommertour der Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Reutlingen geht weiter: Im August durch den Landkreis Esslingen

Reutlingen (ots) - 56-Jähriger in Gewahrsam genommen Ein 56-Jähriger musste am Donnerstagabend von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Eine 48-Jährige sprach gegen 19.30 Uhr eine Streifenwagenbesatzung am Oskar-Kalbfell-Platz an, nachdem sie von einem Bekannten bedroht und beleidigt worden war. Als sich dieser auch gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv verhielt, wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen. ...

