Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gewahrsam; Telefonbetrug; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

56-Jähriger in Gewahrsam genommen

Ein 56-Jähriger musste am Donnerstagabend von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Eine 48-Jährige sprach gegen 19.30 Uhr eine Streifenwagenbesatzung am Oskar-Kalbfell-Platz an, nachdem sie von einem Bekannten bedroht und beleidigt worden war. Als sich dieser auch gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv verhielt, wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen. Diesem leistete er zunächst Folge, kehrte kurze Zeit später aber wieder zurück und verhielt sich weiter aggressiv. Der 56-Jährige wurde in der Folge in Gewahrsam genommen. Hierzu musste er zu Boden gebracht und ihm Handschließen angelegt werden. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Anschließend wurde er zum Polizeirevier gebracht, wo er auf richterliche Anordnung die Nacht verbringen musste. (rn)

Filderstadt (ES): Senior betrogen - Warnhinweis vor Telefonbetrügern (Zeugenaufruf)

Telefonbetrüger haben in den vergangenen Tagen eine Seniorin aus Bernhausen um einen fünfstelligen Bargeldbetrag gebracht. Am Mittwochvormittag meldete sich ein Anrufer bei der Frau und gab sich als angeblicher Polizeibeamter aus. Er behauptete, dass in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen worden seien, die eine Liste mit der Adresse der Seniorin bei sich hatten. Weiter wurde der Frau vorgelogen, dass bei ihrer Bank Mitarbeiter Geldscheine manipulieren würden und ihr Vermögen dort nicht sicher sei. In zahlreichen Telefonaten brachten die Täter ihr Opfer schließlich dazu, am Donnerstag mehrere zehntausend Euro von ihrem Konto abzuheben und das Geld gegen 18 Uhr im Bereich einer Apotheke in der Talstraße einem Abholer zu übergeben. Bei dem Abholer handelte es sich um einen zirka 25 Jahre alten, etwa 175 Zentimeter großen Mann mit braunem, mittellangem, glatten Haar. Er hatte einen Oberlippenbart und trug im Gespräch einen hellen Mund-Nasenschutz. Zeugen, die im Bereich der Talstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder weitere Hinweise auf den unbekannten Abholer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/7091-0 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden. (rn)

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei:

- Die Polizei wird nie bei Ihnen anrufen, um Sie über ihr Vermögen auszufragen oder Sie zur Übergabe von Geld und anderen Vermögenswerten auffordern

- Geben Sie nie Informationen über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse preis.

- Übergeben Sie nie einem Fremden Bargeld oder Wertgegenstände, egal mit welcher Geschichte er bei Ihnen vorspricht.

- Lassen Sie Ihr Vermögen da, wo es ist, und heben Sie kein Geld ab, um es einem angeblichen Polizeibeamten zu übergeben.

- Notieren Sie die angezeigte Telefonnummer, den Namen und die angegebene Dienststelle des Anrufers und legen Sie auf. Nehmen Sie stattdessen Kontakt mit der Ihnen bekannten Polizeidienststelle in Ihrer Nähe auf. Wichtig: Nicht die Rückruftaste drücken, sonst landen Sie wieder bei den Kriminellen. Suchen Sie die Nummer selbst heraus oder wählen Sie den Polizeinotruf 110

- Ziehen Sie einen Angehörigen oder eine Person Ihres Vertrauens zu Rate.

Weitere wertvolle Tipps erhalten Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de

Balingen (ZAK): Fußgängerin angefahren

Eine 19-Jährige ist bei einem Unfall, der sich am Freitagmittag gegen zwölf Uhr in Balingen ereignete, verletzt worden. Die junge Frau überquerte den Fußgängerüberweg beim Kreisverkehr in der Paulinenstraße, als ein 20-jähriger BMW-Fahrer aus dem Kreisverkehr in Richtung Innenstadt ausfuhr und die 19-Jährige erfasste. Sie musste nach der medizinischen Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der 20-Jährige musste noch an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben. (ah)

Geislingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Eine Schwerverletzte und mehrere zehntausend Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Freitagvormittag bei Geislingen. Eine 75-Jährige befuhr gegen 10.40 Uhr mit ihrem BMW einen Verbindungsweg von der L 415 herkommend. Als sie die Kreuzung zur K 7128 überqueren wollte, übersah sie einen von Isingen heranfahrenden Ford. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW gedreht, während der Ford nach rechts in die angrenzende Wiese abgewiesen wurde. Die 75-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An ihrem Fahrzeug entsteht Sachschaden von circa 25.000 EUR. Die fünf Insassen des Ford blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt, der Schaden am PKW dürften sich auf etwa 10.000 EUR belaufen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (ah)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell