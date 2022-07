Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Exhibitionist, Brennender Sicherungskasten, Polizeieinsatz wegen Soft-Air-Waffe, Tätlicher Angriff, Hundebiss, Einbruch in Friseurgeschäft, Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Hohenstein (RT): Mit überholtem Pkw zusammengestoßen

Mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes ist ein Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der K6734 vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Der Biker war gegen 17.35 Uhr mit seiner BMW auf der Kreisstraße von Bernloch kommend in Richtung Gomadingen unterwegs. Als er gerade zum Überholen des vorausfahrenden VW Golf einer Gleichaltrigen angesetzt hatte, wollte diese nach links in einen Feldweg abbiegen. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde der Biker nach links in Richtung des Grünstreifens abgewiesen. Die Pkw-Lenkerin verletzte sich leicht, musste jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Auch die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Münsingen (RT): Nach Sturz schwer verletzt

Ein 76-Jähriger musste am Donnerstagnachmittag nach einem Fahrradsturz vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Ersten Ermittlungen zufolge war der Mann gegen 16.45 Uhr mit seinem Pedelec auf einem Radweg unterhalb des Dottinger Sportplatzes in Richtung Dottingen unterwegs. Dort kam dort alleinbeteiligt zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. (sr)

Wernau (ES): Tätlicher Angriff nach Ruhestörung

Wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt der Polizeiposten Wernau gegen einen Mann, der am späten Donnerstagabend in der Adlerstraße für Aufsehen gesorgt hat. Nachdem gegen 23.30 Uhr mehrere Anrufe wegen Ruhestörung durch lautstarke Musik eingegangen waren, konnte eine Streifenbesatzung den lärmenden und stark alkoholisierten Mann auf einem Balkon antreffen. Anstatt die Musik leiser zu drehen wurde dieser zunehmend aggressiv und warf mit einem Möbelstück nach den eingesetzten Beamten. Da er nicht zu beruhigen war, setzten die Beamten Pfefferspray ein. Der Mann konnte überwältigt werden und musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. (sr)

Bempflingen (ES): Kind vor das Fahrrad gelaufen

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Zwölfjährigenist es am Donnerstagabend in der Bergstraße gekommen. Das Mädchen lief vom Straßenrand unvermittelt auf die Fahrbahn, sodass der 58-jährige Fahrer eines Pedelec, der die Straße entlangfuhr, nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Er verletzte sich am Kopf und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Zwölfjährige blieb glücklicherweise unverletzt und wurde in die Obhut ihrer Eltern übergeben. (sr)

Lenningen (ES): Mit Leichtkraftrad gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt hat sich eine 16-Jährige, die am Donnerstagabend mit ihrem Motorrad auf der K 1247 zwischen Wiesensteig und Schopfloch gestürzt ist. Gegen 18.15 Uhr war sie mit ihrer Kawasaki Z125 in Richtung Schopfloch unterwegs, als sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, einen Leitpfosten streifte und stürzte. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. (sr)

Esslingen (ES): Kontrolle über Fahrzeug verloren

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der Kiesstraße nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Ein 84-Jähriger wollte mit seinem Mazda kurz nach 13 Uhr ein Parkhaus in der Kiesstraße verlassen. Nachdem sich die Schranken geöffnet hatten, rollte das Fahrzeug in der steilen Ausfahrt möglicherweise aufgrund einer Fehlbedienung rückwärts und prallte gegen den dahinterstehenden Skoda eines 60-Jährigen, der sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Anschließend beschleunigte der Mazda nach vorne und erfasste im Bereich der Parkhausausfahrt einen 32 Jahre alten Fußgänger. Dieser stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Ein weiterer Fußgänger konnte einem Zusammenstoß ausweichen. Der Mazda war zwischenzeitlich entgegen der Fahrtrichtung auf die Kiesstraße gefahren und dabei mit einer Verkehrsinsel kollidiert, ehe er zum Stehen kam. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 7.000 Euro. (rn)

Esslingen (ES): Soft-Air-Waffe löst Polizeieinsatz aus

Eine Soft-Air-Waffe hat am Donnerstagnachmittag in der Weiherstraße für einen Polizeieinsatz gesorgt. Gegen 15.45 Uhr wählte eine Zeugin den Notruf, nachdem sie an einer dortigen Bushaltestelle einen Mann mit einer Pistole gesehen hatte. Die alarmierten Polizeibeamten trafen vor Ort auf einen 31-Jährigen, der zunächst vorläufig festgenommen wurde. Wie sich herausstelle, handelte es sich bei der gesehenen Waffe um eine Soft-Air-Version. Diese wurde sichergestellt und der 31-jährige Besitzer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Er wird wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. (rn)

Nürtingen (ES): Schadensträchtiger Auffahrunfall

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der L1205 bei Hardt ereignet hat. Ein 58-Jähriger war kurz nach 15 Uhr mit einem Linienbus von einer dortigen Haltestelle in Richtung Oberensingen losgefahren. Kurz darauf bremste er aufgrund eines auf dem Gehweg stehenden Fußgängers, der offensichtlich noch in den Bus einsteigen wollte, ab. Eine hinterherfahrende, 73 Jahre alte Lenkerin eines VW bremste ihren Wagen daraufhin ebenfalls ab. Ein nachfolgender 39-Jähriger bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Porsche in das Heck des VW. Dieser wurde daraufhin noch auf den Bus aufgeschoben. Die 73-Jährige wurde dabei verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen und der Linienbus mussten abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war aufgrund auslaufender Betriebsmittel mit zwei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Diese musste im Zuge der Unfallaufnahme teilweise gesperrt und der Verkehr von Polizeibeamten geregelt werden. (rn)

Neckartenzlingen (ES): Brennender Sicherungskasten

Ein Brand im Sicherungskasten einer Wohnung hat am Donnerstagvormittag zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Straße In den Fleckenäckern geführt. Gegen 9.40 Uhr bemerkte eine Zeugin Rauch aus dem Sicherungskasten und verständigte die Einsatzkräfte. Anschließend nahm sie die Hauptsicherung heraus, worauf die zwischenzeitlich offenen Flammen selbstständig erloschen. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften angerückt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.500 Euro. (rn)

Aichtal (ES): Radfahrerin und Pkw zusammengestoßen

Vom Rettungsdienst versorgt werden musste eine 71 Jahre alte Radfahrerin nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Grötzingen. Die Radlerin war gegen 17.45 Uhr auf dem Kelterplatz unterwegs und bog an der Einmündung mit der Hindenburgstraße nach rechts ab. Dabei kam sie offenbar zu weit nach rechts, streifte den entgegenkommenden Hoda einer 69-Jährigen und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst behandelte die Leichtverletzte vor Ort. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 2.500 Euro. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Anhänger während der Fahrt gelöst

Erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in Leinfelden entstanden. Ein 37-Jähriger war kurz vor 13 Uhr mit seinem Kia auf der Echterdinger Straße stadteinwärts unterwegs, als sich die abnehmbare Hängerkupplung in einer leichten Linkskurve von seinem Wagen löste. Der Anhänger prallte daraufhin zunächst gegen den Kia, streifte einen geparkten BMW und prallte anschließend in das Heck eines davor geparkten Seat. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Seat wurde abgeschleppt. Im Zuge der Unfallaufnahme und Abschlepparbeiten war es zu leichten Verkehrsbehinderungen gekommen. (rn)

Oberboihingen (ES): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 40 Jahre alten Mann, der am Donnerstagabend beim Neckarwehr eine Frau belästigt hat, fahndet das Polizeirevier Nürtingen. Die Frau hielt sich gegen 20.15 Uhr am dortigen Wehr auf. Dabei entdeckte sie den im Gebüsch stehenden Mann, der sich offenbar selbst befriedigte, ehe er mit einem Fahrrad in Richtung Neckarstraße flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang erfolglos. Der Exhibitionist hatte sehr kurzes Haar und einen leichten Bartansatz und war mit einem schwar-weiß-rot gestreiften Poloshirt und einer khakifarbenen Jogginghose bekleidet. Zudem hatte er ein gelbes Fahrrad mit einem Fahrradkorb bei sich. Hinweise bitte an das Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224-0. (rn)

Tübingen (TÜ): Auf Roller aufgefahren

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen haben die Fahrerin eines Rollers und ihre Mitfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Jürgensenstraße erlitten. Ein 69-Jähriger war gegen 16 Uhr mit seinem Mercedes Vito auf der Straße in Richtung Pfrondorfer Straße unterwegs. Um einem entgegenkommenden Fahrzeug die Durchfahrt zu ermöglichen, setzte er seinen Wagen zwischen dem Salzwasenweg und der Harpprechtstraße zurück. Dabei übersah er die 47 Jahre alte Rollerlenkerin, die zwischenzeitlich mit ihrem Zweirad hinter dem Pkw angehalten hatte. Bei dem anschließenden Zusammenstoß stürzten sowohl die 47-Jährige als auch ihre 24 Jahre alte Sozia zu Boden. Der Rettungsdienst brachte beide Frauen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 5.000 Euro. (rn)

Bodelshausen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Beim Abbiegen von der Fahrbahn abgekommen und dabei leicht verletzt worden ist eine 82-Jährige am Donnerstagnachmittag. Die Frau befuhr mit ihrem Mercedes kurz nach 17.30 Uhr die Bahnhofstraße ortsauswärts und wollte nach rechts in die Sickinger Straße abbiegen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Zaun sowie eine Straßenlaterne. Diese stürzte in der Folge auf die Fahrbahn. Die Seniorin wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw wurde abgeschleppt. Feuerwehr und Bauhof kümmerten sich um die beschädigte Laterne. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rn)

Straßberg (ZAK): Von Hund gebissen

Mit schweren Verletzungen musste ein 47-Jähriger nach einem Hundebiss am Donnerstagabend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Wie üblich versorgte der Mann gegen 18.40 Uhr den in einem umzäunten Gelände in der Gottlieb-Daimler-Straße befindlichen Kangal, als das Tier den Geschädigten plötzlich biss. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der 47-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (rn)

Bisingen (ZAK): In Friseurgeschäft eingebrochen

In der Nacht auf Freitag ist im Lindenplatz in ein Friseurgeschäft eingebrochen worden. Unbekannte drangen im Zeitraum zwischen 21.30 Uhr und 07.15 Uhr über ein Fenster in das Gebäude ein und durchsuchten dort Schränke und Schubladen. Anschließend machten sie sich mit dem erbeuteten Bargeld ungesehen aus dem Staub. Der Polizeiposten Bisingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sr)

