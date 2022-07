Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tote Frau in Tübingen aus Neckar geborgen

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Tote Frau aus Neckar geborgen

Am Donnerstagmittag ist in Tübingen der Leichnam einer derzeit noch nicht identifizierten Frau aus dem Neckar geborgen worden. Hinweise auf eine Straftat oder eine Beteiligung Dritter liegen bislang nicht vor. Ein Zeuge, der zusammen mit weiteren Personen mit einem Stocherkahn auf dem Fluss unterwegs war, hatte die Leiche gegen 12.10 Uhr zwischen dem Indianersteg und der Eberhardsbrücke entdeckt und den Notruf gewählt. Der betroffene Bereich der Neckarinsel wurde in der Folge abgesperrt und die Tote durch die Feuerwehr Tübingen aus dem Wasser geborgen. Die Sperrung wurde gegen 14.15 Uhr wieder aufgehoben. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Identität der Frau sowie zur Todesursache dauern an. (mr)

