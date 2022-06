LPI-NDH: Gegen Auto gestoßen und geflüchtet

Mühlhausen (ots) - Unbekannte Täter brachen am Dienstagnachmittag in einen Garten in der Thomas-Müntzer-Straße ein. Dabei stahlen sie aus einem Gartenhaus mehrere Kabeltrommeln, eine Axt sowie eine Heckenschere. Außerdem beschädigten der oder die Täter ein Vorhängeschloss. Der Gesamtschaden wird auf ca. 125 Euro geschätzt. Eine Überwachungskamera zeichnete den Einbruch auf. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

