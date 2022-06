Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pyrotechnik verursacht Feuer auf Wiese

Bad Frankenhausen (ots)

Feuerwehr und Polizei rückten am Dienstagabend zur Teichmühle nach Bad Frankenhausen aus. Laut Zeugenaussagen hatten Kinder auf einem Radweg mit Feuerwerkskörpern hantiert und eine Rasenfläche in Brand gesetzt. Bei Eintreffen der Beamten waren die Kinder nicht mehr vor Ort, ließen aber Reste eines Feuerwerkskörpers zurück, den die Polizisten sicherstellten. Der entstandene Sachschaden ist gering. Die Polizei weist daraufhin, dass es Kindern grundsätzlich verboten ist, Pyrotechnik abzubrennen. Außerdem ist es bei der anhaltenden Trockenheit extrem gefährlich, mit offenem Feuer in der Natur zu hantieren.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell