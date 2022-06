LPI-NDH: Radfahrer im Fahrradladen nach Unfallflucht entdeckt

Wendehausen (ots) - Mit dem Angebot, ein paar Schlaglöcher in einer Grundstückseinfahrt in Wendehausen mit übriggebliebenen Teer zu füllen, sprach am Montag ein bislang unbekannter Mann einen Anwohner an. Der nahm das Angebot an. Als der Grundstücksinhaber später seine Einfahrt besichtigte, stellte er fest, dass die komplette Einfahrt geteert wurde. Der unbekannte Arbeiter verlangte für die durchgeführten Arbeiten ...

mehr