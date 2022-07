Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Reutlingen auf Sommertour in den Landkreisen Reutlingen und Tübingen

Reutlingen (ots)

Sommer, Sonne und ein Job für Sicherheit

Auch wenn an den heißen Sommertagen die Sonne brennt und das halbe Land in Urlaubsstimmung ist, sorgen Polizistinnen und Polizisten (von den Bürgerinnen und Bürgern oft unbemerkt) für die nötige Sicherheit in unserer Gesellschaft. Wer gerne selbst beruflich einen Beitrag zur Sicherheit im Ländle leisten möchte, der sollte sich die beruflichen Möglichkeiten bei der Landespolizei Baden-Württemberg genau ansehen. Die Einstellungsberater der Polizei informieren angehende Schulabgänger mit Mittlerer Reife (Mindestnotenschnitt 3,2) oder Abitur sowie potentielle Berufswechsler bis zum Alter von 32 Jahren quer über alle Themen des Polizeiberufs. Kommt ohne Anmeldung vorbei und erfahrt mehr über die polizeiliche Ausbildung, das duale Studium, den Bewerbungsprozess oder über das Auswahlverfahren der Landespolizei Baden-Württemberg. Unsere Berater sind an folgenden Terminen auch in Deiner Nähe:

Donnerstag, 28.07., 11-14 Uhr, 72764 Reutlingen, Oskar-Kalbfell-Platz, vor der Stadthalle

Dienstag, 02.08., 11-14 Uhr, 72574 Bad Urach, Marktplatz 8-9, gegenüber Rathaus

Freitag, 05.08, 11-14 Uhr, 72810 Gomaringen, Schlosshof 6, vor der Bücherei

Donnerstag, 11.08., 11-14 Uhr 72070 Tübingen, Hegelstraße 1, vor dem Thiepvalgebäude (Service-Zentrum Finanzamt)

Dienstag, 16.08., 11-14 Uhr, 72829 Engstingen, Kleinengstinger Straße 2, Festplatz beim Automuseum

Donnerstag, 25.08., 11-14 Uhr, 72116 Mössingen, Freiherr-vom-Stein-Straße 20, zwischen Rathaus und katholischer Kirchengemeinde

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell