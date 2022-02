Polizei Köln

POL-K: 220203-4-K Fahrradfahrerin angefahren und geflüchtet - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstagmorgen (1. Februar) in Köln-Mülheim sucht die Polizei Köln die Fahrerin eines am Unfall beteiligten dunkelblauen Kleinwagens mit Kölner Kennzeichen. Nach ersten Ermittlungen soll die Unbekannte gegen 9 Uhr von der Keupstraße nach rechts auf den Clevischen Ring abgebogen sein und eine 48 Jahre alt Radfahrerin angefahren haben. Die Kölnerin stürzte und verletzte sich am Oberschenkel. Laut Zeugenaussagen soll die unbekannte Fahrerin zunächst ausgestiegen sein, ihre Fahrt nach einem kurzen Gespräch jedoch dann in Richtung Wiener Platz fortgesetzt haben.

Die Frau wird auf etwa 30 bis 40 Jahre geschätzt und soll circa 1,60 Meter groß sein. Sie hat eine schmale Statur und dunkelblonde, schulterlange Haare. Auf der Rückbank des Kleinwagens soll zur Unfallzeit ein junges Mädchen gesessen haben. Das Verkehrskommissariat 2 sucht Zeugen und nimmt Hinweise zu der flüchtigen Fahrerin und/oder dem dunkelblauen Kleinwagen unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (mw/as)

