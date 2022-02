Polizei Köln

POL-K: 220203-3-LEV Unfallflucht, Radfahrer verletzt - Zeugensuche

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (1. Februar) ist ein Radfahrer in Leverkusen-Wiesdorf leicht verletzt worden. Der Radfahrer war gegen 15 Uhr gestürzt, nachdem ihm ein silberner Kleinwagen beim Einfahren in den Kreisverkehr auf der Dhünnstraße/Nobelstraße die Vorfahrt genommen hatte. Der Fahrer des Kleinwagens soll noch kurz gebremst haben und sich über die Nobelstraße in Richtung Albert-Einstein-Straße entfernt haben, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Hinweise zu dem Unfall und dem flüchtigen Kleinwagen nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/de)

