Polizei Köln

POL-K: 220202-6-K Polizist stellt Fahrraddieb auf frischer Tat

Köln (ots)

Ein Fahrradpolizist hat am Dienstagmittag (1. Februar) einen besonders dreisten Fahrraddieb (29) in der Kölner Altstadt auf frischer Tat gestellt und vorläufig festgenommen. Der 29 Jahre alte Mann war gegen 14.00 Uhr auf einem mutmaßlich zuvor gestohlenen Citybike in Richtung Eigelsteintorburg unterwegs, als er während einer Verkehrskontrolle des Beamten an ihm vorbei fuhr und seine "Beute" gegen dessen abgestelltes S-Pedelec eintauschte.

Der Fahrradpolizist nahm daraufhin zu Fuß die Verfolgung auf und stoppte den Dieb nach wenigen Metern.

Den Mann erwartet nun gleich mehrere Strafanzeigen. Die Ermittlungen zu dem am Marienhospital entwendeten Citybike hat das Kriminalkommissariat 51 aufgenommen. (al/as)

